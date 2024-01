Lena Kemmer: Agradavelmente surpreendida com a confirmação do Campeonato do Mundo

Embora o prazo de inscrição ainda não tenha terminado, é já evidente que a austríaca Lena Kemmer será uma das 22 participantes no Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino.

Lena Kemmer está constantemente a trabalhar na sua carreira de piloto. Após dois anos na Taça da Áustria de Juniores, na qual terminou em quarto lugar em 2022, a piloto austríaca acelerou durante um ano no Campeonato da Europa Feminino. A única piloto da KTM no pelotão ficou muito satisfeita com o sétimo lugar na classificação final. O Campeonato do Mundo Feminino chegou na altura certa para dar o próximo passo.

"Entreguei a minha candidatura ao Campeonato do Mundo no dia a seguir à apresentação," disse Kemmer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, não deixando dúvidas quanto ao rumo que estava a tomar. "Depois ouvi dizer que havia muito interesse, por isso não tinha a certeza se teria alguma hipótese. Claro que o facto de ter sido aceite antes do prazo de candidatura me deixa ainda mais feliz."

Com uma sábia visão, a jovem Estíria de 19 anos viajou para Portugal e Espanha no início do ano com duas Yamaha R7 na bagagem, onde foi planeado um primeiro teste nas pistas de Portimão e Jerez. "Para mim, foi uma primeira familiarização com a Yamaha R7. A moto adapta-se muito melhor a mim. Senti-me logo confortável. A Yamaha está mais próxima de uma moto de corrida 'real' e finalmente tenho mais espaço."

"Não só a moto, mas também a marca de pneus é nova para mim. No campeonato do mundo, corremos com pneus standard da Pirelli. O meu primo Christopher, que há anos corre com sucesso no campeonato do mundo de enduro, também esteve presente no teste e conduziu a segunda R7. Ele pôde dar-me dicas valiosas, especialmente sobre a configuração da suspensão, o que teve um efeito positivo nos meus tempos por volta."

Como a primeira corrida do campeonato do mundo só terá lugar em meados de junho em Misano, ainda há muito tempo para preparar a nova tarefa. "Assim que as temperaturas estiverem boas, quero testar nas pistas que fazem parte do campeonato do mundo. Já estou curioso em relação a Cremona e também espero que haja uma oportunidade no Parque Balaton. Devido à proximidade da minha cidade natal, esta será, em última análise, a minha corrida em casa."

Antes de mais, Kemmer gosta da igualdade de oportunidades nos Campeonatos do Mundo, o que não aconteceu nos Campeonatos da Europa, e é por isso que vai para a época com objectivos ambiciosos. "O Campeonato do Mundo é um nível diferente dos campeonatos que disputei até agora. É difícil avaliar a minha posição, mas estou confiante em resultados entre os 10 primeiros, talvez até entre os 5 primeiros, se tudo correr na perfeição."

Calendário Campeonato do Mundo Feminino de Motociclismo 2024:

14-16/06 Misano/I

12-14 julho Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 Set. Cremona/I

18-20 Out. Jerez/E