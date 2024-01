Lucy Michel représente l'Allemagne au championnat du monde féminin

Ces derniers jours, de nombreux messages ont été publiés sur les médias sociaux concernant la liste des participants au nouveau championnat du monde féminin, qui sera présent lors de six courses du championnat du monde Superbike. "Mais nous avons attendu jusqu'à ce que cela soit vraiment sûr", explique le chef d'équipe Stefan Laux, qui fait déjà cause commune avec Lucy Michel en IDM Supersport 300 depuis un certain temps, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. L'organisateur Dorna a maintenant envoyé le mail officiel avec la confirmation de départ.

"La condition préalable", décrit Laux de l'équipe TSL Racing, "est de verser 10.000 euros dans les prochains jours pour que notre inscription soit effective". Cette somme est versée à titre de caution. A la fin de l'année, on récupère l'argent, à condition qu'il n'y ait plus d'autres impayés. Laux, qui se lance maintenant à corps perdu dans la recherche de sponsors avec sa pilote, commence par mettre la main à la poche pour verser la somme en direction des championnats du monde. "Une chance que nous ayons des sponsors comme la société Dürr", explique Laux, "qui soutiennent nos activités de sport automobile depuis plus de 20 ans. Sinon, nous devons maintenant faire un peu de bruit pour réunir l'argent".

Les frais d'inscription pour les participantes permanentes, qui seront les prochains à être payés, s'élèvent à 25.000 euros et comprennent un package tel que l'utilisation d'une Yamaha YZF R7 MY 2023, un kit de course GYTR, des pneus Pirelli, du carburant, des services de course et l'accès au village Paddock. Les participants peuvent bénéficier d'une couverture télévisée mondiale. Des prix en argent de Pirelli et des opportunités de relations publiques assurant la visibilité des sponsors au niveau mondial s'ajoutent à cela. C'est ce qu'affirme l'organisateur.

"Il faut ensuite certainement ajouter 10.000 euros de frais de déplacement", calcule Laux. "Au total, je prévois 50.000 euros pour la saison. Mais nous allons jusqu'au bout, nous voulons simplement savoir". Les motos tirées au sort sont préparées par une entreprise italienne et sont toujours amenées lors des six manifestations. "Yamaha Allemagne nous a laissé à la fin de l'année dernière une R7 pour des essais à un prix vraiment avantageux, avec laquelle nous avons déjà fait des essais à Carthagène".

Les débuts de Lucy Michel en championnat du monde ne seront pas faciles. Jusqu'à présent, elle ne connaît aucun des circuits figurant au calendrier. Pas question non plus de se rendre au Portugal ou en Grande-Bretagne pour des essais. Si l'on regarde le calendrier du championnat du monde, tout doit être prêt à temps. Il y a une séance d'essais libres et une séance de qualification, puis la grille de départ est déjà en place. Le stage d'initiation aura lieu les 15 et 16 mai à Crémone, en Italie.

"Lucy a encore besoin de kilomètres", résume Laux. "Et nous devons encore mieux adapter la moto à elle. La R7 est plus haute que la R3 et le centre de gravité est également plus élevé. Si nous augmentons la position d'assise, le guidon s'adaptera mieux et elle ne pourra plus descendre avec les pieds. Si ça va avec les pieds, ça devient difficile avec le hang-off". Lucy Michel mesure un frêle 1,51 mètre. Elle doit néanmoins combler le retard d'entraînement des nombreuses Italiennes et Espagnoles. "Ana Carrasco participe également à la course et donnera certainement le ton là-bas", pense Laux. "Mais nous nous accrochons. Lucy est la seule Allemande. Nous saluons l'initiative de Dorna. De même que le fait de ne pas avoir pris que des femmes espagnoles et italiennes".

Calendrier des Championnats du monde de motocyclisme féminin 2024

14-16.06. Misano/I

12.-14.07. Donington Park/GB

09.-11.08. Portimão/P

23.-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

18-20.10. Jerez/E