Lucy Michel rappresenta la Germania nella Coppa del Mondo femminile

Negli ultimi giorni sui social media sono apparsi molti post su chi fosse nella lista dei partecipanti al nuovo Campionato del Mondo Femminile, che prevede sei gare del Campionato del Mondo Superbike. "Ma abbiamo aspettato che fosse davvero certo", ha spiegato il Team Principal Stefan Laux, che da tempo corre con Lucy Michel nella IDM Supersport 300, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. L'organizzatore Dorna ha ora inviato l'e-mail ufficiale di conferma della partenza.

"Il prerequisito ora", ha detto Laux del Team TSL Racing, descrivendo la procedura, "è che trasferiamo 10.000 euro nei prossimi giorni in modo che la nostra iscrizione diventi effettiva. Questa somma sarà versata come deposito. Il denaro sarà restituito alla fine dell'anno, a condizione che non ci siano altri debiti in sospeso". Laux, che ora si sta lanciando insieme al suo corridore alla ricerca di sponsor con pieno vigore, sta inizialmente attingendo alle proprie tasche per trasferire l'importo ai Campionati del Mondo. "Siamo fortunati ad avere sponsor come Dürr", spiega Laux, "che sostengono le nostre attività motoristiche da oltre 20 anni. Altrimenti, avremmo dovuto fare un po' di fatica per raccogliere i fondi".

La quota di iscrizione per i partecipanti permanenti, prevista per il prossimo anno, è di 25.000 euro e comprende un pacchetto come l'utilizzo di una Yamaha YZF R7 MY 2023, un kit da gara GYTR, pneumatici Pirelli, carburante, assistenza in gara e accesso al Paddock Village. I partecipanti possono fare pubblicità con una copertura televisiva mondiale. Sono previsti anche premi in denaro da parte di Pirelli e opportunità di pubbliche relazioni per garantire la visibilità degli sponsor a livello globale. Secondo l'organizzatore.

"A questo si aggiungono sicuramente 10.000 euro di spese di viaggio", calcola Laux. "Complessivamente, stimo 50.000 euro per la stagione. Ma noi ci proviamo, vogliamo solo sapere". Le moto, assegnate a sorte, sono preparate da un'azienda italiana e vengono sempre portate ai sei eventi. "Alla fine dell'anno scorso, Yamaha Germania ci ha dato una R7 per i test a un prezzo davvero vantaggioso, che abbiamo già utilizzato per i test a Cartagena".

L'ingresso di Lucy Michel nel campionato mondiale non sarà facile. Non conosce ancora nessuno dei circuiti in calendario. Anche viaggiare in Portogallo o in Gran Bretagna per i test non è un'opzione. Tuttavia, se si guarda al programma del campionato mondiale, tutto deve essere pronto per tempo. C'è una sessione di prove libere e una di qualifiche, poi è il momento della griglia di partenza. Il corso introduttivo si svolgerà il 15/16 maggio a Cremona, in Italia.

"Lucy ha ancora bisogno di chilometri", dice Laux, riassumendo la situazione. "E dobbiamo mettere a punto la moto ancora meglio per lei. La R7 è più alta della R3 e anche il baricentro è più alto. Se facciamo in modo che la posizione della sella sia più alta e si adatti meglio al manubrio, non scenderà con i piedi. Se si adatta ai piedi, diventa difficile scendere". Lucy Michel è alta solo 1,51 metri. Tuttavia, deve mettersi al passo con i numerosi italiani e spagnoli in allenamento. "Anche Ana Carrasco sta partecipando e sicuramente darà il tono alla gara", ritiene Laux. "Ma noi lotteremo per farcela. Lucy è l'unica tedesca. Accogliamo con favore l'iniziativa di Dorna. Apprezziamo anche il fatto che non siano state selezionate solo donne provenienti da Spagna e Italia".

Calendario del Campionato mondiale di motociclismo femminile 2024

14-16 giugno Misano/I

12-14 luglio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Parco Balaton/H

20-22 settembre Cremona/I

18-20 ottobre Jerez/E