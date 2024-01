Lucy Michel representa a Alemanha no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino

Após os primeiros testes com a Yamaha R7, ficou claro para a piloto da IDM Supersport 300 que o novo Campeonato do Mundo Feminino era o seu objetivo. O chefe de equipa Stefan Laux recebeu agora um e-mail a confirmar o seu lugar na grelha de 2024.

Nos últimos dias, surgiram muitos posts nas redes sociais sobre quem faz parte da lista de participantes no novo Campeonato do Mundo Feminino, que está a bordo de seis corridas do Campeonato do Mundo de Superbike. "Mas esperámos até que fosse realmente certo", explicou o Diretor de Equipa Stefan Laux, que tem corrido com Lucy Michel na IDM Supersport 300 há algum tempo, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. O organizador Dorna enviou agora o e-mail oficial a confirmar o arranque.

"O pré-requisito agora", disse Laux da Team TSL Racing, descrevendo o procedimento, "é que transfiramos 10.000 euros nos próximos dias para que a nossa inscrição se torne efectiva. Este montante será pago como depósito. O dinheiro será devolvido no final do ano, desde que não existam outras dívidas pendentes. Laux, que se lança com todo o vigor, juntamente com o seu cavaleiro, na procura de patrocinadores, começa por meter a mão no seu próprio bolso para transferir o montante para o Campeonato do Mundo. "Temos a sorte de ter patrocinadores como a Dürr", explica Laux, "que apoiam as nossas actividades de desporto automóvel há mais de 20 anos. Caso contrário, teríamos de nos esforçar um pouco para angariar o dinheiro".

A taxa de inscrição para os participantes permanentes, que deverá ser paga a seguir, é de 25.000 euros e inclui um pacote como a utilização de um Yamaha YZF R7 MY 2023, um kit de corrida GYTR, pneus Pirelli, combustível, serviço de corrida e acesso à Paddock Village. Os participantes podem fazer publicidade com cobertura televisiva mundial. O prémio em dinheiro da Pirelli e as oportunidades de relações públicas para garantir a visibilidade dos patrocinadores a nível global também estão incluídos. De acordo com o organizador.

"Para além disso, há certamente 10.000 euros em despesas de viagem", calcula Laux. "No total, calculo 50.000 euros para a época. Mas nós vamos em frente, só queremos saber". As motas, que são atribuídas por sorteio, são preparadas por uma empresa italiana e são sempre levadas para as seis provas. "No final do ano passado, a Yamaha Alemanha cedeu-nos uma R7 para testes a um preço muito favorável, que já utilizámos para testar em Cartagena."

A entrada de Lucy Michel no campeonato do mundo não vai ser fácil. Ela ainda não está familiarizada com nenhuma das pistas do calendário. Viajar para Portugal ou para a Grã-Bretanha para fazer testes também não é uma opção. No entanto, se olharmos para o calendário do Campeonato do Mundo, tudo tem de estar pronto em tempo útil. Há uma sessão de treinos livres e uma sessão de qualificação, depois é a vez da grelha de partida. O curso introdutório terá lugar a 15/16 de maio em Cremona, Itália.

"A Lucy ainda precisa de quilómetros", diz Laux, resumindo a situação. "E temos de afinar a moto ainda melhor para ela. A R7 é mais alta do que a R3 e o centro de gravidade também é mais alto. Se a posição do assento for mais alta, o guiador encaixa melhor e ela não desce com os pés. Se encaixar com os pés, torna-se difícil com a suspensão". Lucy Michel tem apenas 1,51 metros de altura. No entanto, tem de acompanhar os muitos italianos e espanhóis que estão a treinar. "Ana Carrasco também está a participar e vai certamente dar o tom", acredita Laux. "Mas nós vamos lutar pelo nosso caminho. Lucy é a única alemã. Congratulamo-nos com a iniciativa da Dorna. Também nos congratulamos com o facto de não terem sido seleccionadas apenas mulheres de Espanha e Itália."

Calendário do Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino de 2024

14-16 junho Misano/I

12-14 julho Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 setembro Cremona/I

18-20 Out. Jerez/E