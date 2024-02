Coppa del Mondo femminile: confermate 15 partecipanti da undici paesi

Il nuovo Campionato del Mondo Femminile nell'ambito del Campionato del Mondo Superbike 2024 non inizierà prima di quattro mesi, ma la maggior parte dei posti è già stata assegnata. Le partecipanti provengono da Australia, Europa e Nord e Sud America.

Il 28 ottobre 2023 è stato presentato ufficialmente a Jerez, alla presenza del Presidente della FIM Jorge Viegas, il nuovo Campionato del Mondo di motociclismo femminile. Si svolgerà nell'ambito di sei eventi SBK europei. Il campo di partenza sarà composto da 22 donne più due wildcard per ogni evento, con un'età minima di 18 anni. Verranno utilizzate Yamaha R7 identiche.

Anche se la stagione inaugurale si svolgerà solo a metà giugno a Misano, la maggior parte dei partecipanti è già stata confermata: l'interesse per la nuova serie è stato elevato, con richieste di informazioni provenienti da tutto il mondo.

SPEEDWEEK.com ha scoperto che 15 posti sono già stati assegnati a donne provenienti da undici Paesi. Con l'Australia, il Cile, la Norvegia, il Sudafrica e gli Stati Uniti, partecipano anche le motocicliste di nazioni che tendono a essere sottorappresentate nelle competizioni motociclistiche internazionali.

Siamo lieti di vedere alla partenza due partecipanti di lingua tedesca: Lucy Michel (D) di Schwarzbach/Erzgebirge e Lena Kemmer (A) di Fernitz-Mellach/Stiria. Entrambe hanno 19 anni.

Già in ottobre Viegas aveva annunciato la partecipazione di Ana Carrasco - la prima e finora unica campionessa del mondo in solitaria del circuito - e di Maria Herrera. Le due spagnole sarebbero le cicliste più importanti, anche se non hanno ancora confermato ufficialmente la loro partecipazione. I portoghesi hanno parlato anche di almeno una ciclista giapponese, ma senza nominarla.