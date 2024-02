Campeonato do Mundo de Futebol Feminino: 15 participantes de onze países confirmados

O novo Campeonato do Mundo Feminino, integrado no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, só começa daqui a quatro meses, mas a maioria dos lugares já foram atribuídos. As participantes vêm da Austrália, Europa e América do Norte e do Sul.

Em 28 de outubro de 2023, o novo Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino foi oficialmente apresentado em Jerez, na presença do Presidente da FIM, Jorge Viegas. Este Campeonato terá lugar no âmbito de seis eventos europeus de SBK. A equipa inicial será composta por 22 mulheres mais dois wildcards por evento, com uma idade mínima de 18 anos. Serão utilizadas Yamaha R7 idênticas.

Embora a abertura da época só tenha lugar em meados de junho em Misano, a maioria dos participantes já foi confirmada - o interesse na nova série tem sido elevado, com pedidos de informação vindos de todo o mundo.

O SPEEDWEEK.com descobriu que 15 lugares já foram atribuídos a mulheres de onze países. Com a Austrália, o Chile, a Noruega, a África do Sul e os EUA, estão a participar pilotos femininas de nações que tendem a estar sub-representadas nas corridas de motos internacionais.

Temos o prazer de ver duas participantes de língua alemã no início: Lucy Michel (D) de Schwarzbach/Erzgebirge e Lena Kemmer (A) de Fernitz-Mellach/Styria. Ambas têm 19 anos de idade.

Em outubro, Viegas anunciou a participação de Ana Carrasco - a primeira e até agora única campeã mundial feminina numa categoria a solo no circuito - e de Maria Herrera. As duas espanholas seriam as pilotos femininas mais destacadas, embora ainda não tenham confirmado oficialmente a sua participação. Os portugueses também falaram de pelo menos uma piloto japonesa, mas sem a nomear.