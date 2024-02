L'équipe d'usine Yamaha participe également au championnat du monde féminin

Le nouveau championnat du monde féminin s'appelle officiellement 'FIM Women's Circuit Racing World Championship'. 22 pilotes titulaires se battront pour les points sur des Yamaha R7 identiques, complétées par un maximum de deux pilotes Wildcard.



L'encadrement des motos sera assuré par l'entreprise de Gianluca Montiron, qui est responsable depuis des années du déroulement de la coupe européenne Yamaha R3. Une structure d'équipe complexe n'est donc pas nécessaire, ce qui réduit considérablement les obstacles à l'entrée dans ce championnat du monde composé de six événements.

Néanmoins, des informations avaient déjà circulé selon lesquelles des équipes établies, principalement issues des séries Supersport, lorgnaient également sur une participation. Aujourd'hui, Pata Prometeon Yamaha, une équipe d'usine du championnat du monde Superbike, a confirmé qu'elle alignerait une pilote rapide sur la grille de départ, l'Espagnole Beatriz Neila.

"Le Championnat du monde féminin est une initiative passionnante, soutenue par Yamaha en tant que seul fournisseur de motos de la catégorie - et nous voulions bien sûr y participer en tant qu'équipe", a expliqué le chef d'équipe Paul Denning. "Beatriz est une jeune pilote ambitieuse qui s'est déjà illustrée dans le championnat européen. Je suis sûr qu'avec l'aide technique de notre équipe et le soutien de Jonathan et Loka, nous pourrons l'aider à franchir une nouvelle étape dans sa carrière de pilote. Beatriz a une personnalité très engageante et un sourire permanent - elle sera un excellent ajout à notre équipe ! Nous sommes certains que Beatriz sera une concurrente redoutable et un atout majeur pour les partenaires qui nous soutiennent dans ce nouveau défi".

L'étudiante de 21 ans sait qu'elle aurait difficilement pu trouver une meilleure équipe. "Participer avec le Pata Prometeon Yamaha Team est pour moi un rêve devenu réalité", a déclaré Neila, rayonnante. "Après avoir remporté le Championnat d'Europe féminin pendant quatre années consécutives, je voulais absolument passer à la scène mondiale - ce Championnat du monde féminin FIM représente l'avenir et sera un moment historique pour nous tous dans le sport motocycliste. Je tiens à remercier tout le monde chez Yamaha et l'équipe pour cette fantastique opportunité".