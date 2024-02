Il team Yamaha partecipa anche al Campionato del Mondo Femminile

Il nuovo campionato mondiale femminile si chiama ufficialmente "FIM Women's Circuit Racing World Championship". 22 piloti regolari si contenderanno i punti in sella a identiche Yamaha R7, integrate da un massimo di due piloti jolly.



L'azienda di Gianluca Montiron, da anni responsabile dell'organizzazione della Yamaha R3 Cup europea, si occuperà delle moto. Non è quindi necessaria una complessa struttura di team, il che abbassa notevolmente le barriere di accesso al campionato mondiale, che consta di sei eventi.

Tuttavia, si era già vociferato che anche i team più affermati, soprattutto della serie Supersport, stessero accarezzando l'idea di partecipare. Ora, però, anche il Pata Prometeon Yamaha, team ufficiale del campionato mondiale Superbike, ha confermato che avrà una veloce pilota donna sulla griglia di partenza: la spagnola Beatriz Neila.

"Il Campionato del Mondo Femminile è un'iniziativa entusiasmante, sostenuta da Yamaha in qualità di unico fornitore di moto in questa categoria, e naturalmente volevamo essere coinvolti come squadra", ha spiegato il Team Principal Paul Denning. "Beatriz è una pilota giovane e ambiziosa che ha già avuto successo nel Campionato Europeo. Sono sicuro che con l'aiuto tecnico del nostro team e il supporto di Jonathan e Loka, potremo aiutarla a fare un altro passo avanti nella sua carriera agonistica. Beatriz ha una personalità molto coinvolgente e un sorriso perenne: sarà una grande aggiunta alla nostra squadra! Siamo sicuri che Beatriz sarà una forte concorrente e una grande risorsa per i partner che ci sostengono in questa nuova sfida".

La studentessa ventunenne sa che difficilmente avrebbe potuto trovare una squadra migliore. "Gareggiare con il Team Pata Prometeon Yamaha è un sogno che si avvera per me", ha dichiarato Neila. "Dopo aver vinto il Campionato Europeo Femminile per quattro anni di fila, volevo davvero passare al palcoscenico mondiale: questo Campionato Mondiale Femminile FIM è il futuro e sarà un momento storico del motociclismo per tutti noi. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti Yamaha e il team per questa fantastica opportunità".