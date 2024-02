A equipa de trabalho da Yamaha também participa no Campeonato do Mundo Feminino

Este ano será a estreia do novo Campeonato do Mundo Feminino como parte do Campeonato do Mundo de Superbike. Espera-se que as equipas estabelecidas enviem uma piloto feminina para a linha de partida. A Pata Prometeon Yamaha vai dar a partida.

O novo campeonato do mundo feminino chama-se oficialmente "FIM Women's Circuit Racing World Championship". 22 pilotos regulares irão competir por pontos em Yamaha R7 idênticas, complementadas por um máximo de dois pilotos wildcard.



A empresa de Gianluca Montiron, responsável pela organização da Taça Europeia Yamaha R3 desde há muitos anos, encarregar-se-á das motos. Assim, não é necessária uma estrutura de equipa complexa, o que reduz significativamente as barreiras de entrada no campeonato do mundo, que consiste em seis eventos.

No entanto, já havia rumores de que equipas estabelecidas, principalmente da série Supersport, também estavam a pensar em participar. Agora, no entanto, a Pata Prometeon Yamaha, uma equipa de trabalho do Campeonato do Mundo de Superbike, também confirmou que vai ter uma rápida piloto feminina na grelha de partida - a espanhola Beatriz Neila.

"O Campeonato do Mundo Feminino é uma iniciativa empolgante apoiada pela Yamaha como único fornecedor de motos na classe - e é claro que queríamos estar envolvidos como equipa," explicou o Diretor de Equipa Paul Denning. "A Beatriz é uma jovem e ambiciosa piloto que já foi bem sucedida no Campeonato da Europa. Estou certo de que, com a ajuda técnica da nossa equipa e o apoio do Jonathan e da Loka, podemos ajudá-la a dar mais um passo na sua carreira de piloto. A Beatriz tem uma personalidade muito cativante e um sorriso eterno - será uma excelente adição à nossa equipa! Estamos certos de que a Beatriz será uma forte concorrente e um grande trunfo para os parceiros que nos apoiam neste novo desafio."

A estudante de 21 anos sabe que dificilmente poderia ter encontrado uma equipa melhor. "Competir com a Pata Prometeon Yamaha Team é um sonho tornado realidade para mim", disse Neila. "Depois de vencer o Campeonato Europeu Feminino quatro anos seguidos, queria realmente passar para o palco mundial - este Campeonato do Mundo Feminino FIM é o futuro e será um momento histórico no motociclismo para todos nós. Gostaria de agradecer a todos na Yamaha e à equipa por esta fantástica oportunidade."