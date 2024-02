Ana Carrasco de retour dans le paddock du Superbike avec Yamaha

Ana Carrasco est la première et jusqu'à présent la seule championne du monde de moto dans une catégorie solo sur circuit. L'Espagnole a remporté le championnat du monde Supersport 300 en 2018 et a remporté au total sept victoires et douze podiums en 50 courses dans cette catégorie. N'ayant plus rien à prouver dans la catégorie des jeunes du championnat du monde proche de la série, la jeune femme de 26 ans a rejoint BOE Motorsports en Moto3 après la saison 2021 - et a vécu un désastre. En deux ans, elle n'a pas réussi à entrer dans les points et s'est retrouvée sans rien après la saison 2023.

Le nouveau championnat du monde féminin est alors arrivé à point nommé pour l'étudiante - et avec le team Evan Bros, elle a la bonne équipe à ses côtés pour se remettre sur la voie du succès. Tout autre résultat que des victoires et le titre serait une déception pour Carrasco !



"Je suis vraiment heureuse d'annoncer cette nouvelle aventure", a assuré Ana. "Je vais participer au championnat du monde de moto féminin avec le team Evan Bros. WorldSSP Yamaha, l'une des équipes les plus fortes du paddock Superbike, et l'objectif ne peut être que de gagner des courses".

Dans le paddock Superbike, Carrasco n'était jusqu'à présent associée qu'à Kawasaki, mais elle fait désormais partie de la famille Yamaha.



"La collaboration avec Ana nous remplit de fierté. Nous avons toujours été fans d'Ana et lorsque l'opportunité d'une collaboration s'est présentée, nous avons tout de suite répondu présents", a déclaré le directeur de l'équipe Fabio Evangelista, avant d'ajouter : "Nous allons essayer de la soutenir au mieux et de réaliser les premiers tests dès que possible afin d'être prêts pour le premier tour de la saison".

La saison du championnat du monde de courses sur circuit féminin de la FIM débutera à la mi-juin lors du meeting de Misano (14-16 juin).