Ana Carrasco torna nel paddock della Superbike con Yamaha

Ana Carrasco è la prima e finora unica donna campione del mondo di motociclismo in una classe in solitaria sul circuito. La spagnola ha vinto il Campionato mondiale Supersport 300 nel 2018 e ha ottenuto un totale di sette vittorie e dodici podi in 50 gare in questa classe. Il ventiseienne non aveva più nulla da dimostrare nella categoria junior del campionato mondiale di serie e dopo la stagione 2021 è passato a BOE Motorsports in Moto3 - e ha vissuto un disastro. In due anni non è riuscita a finire nei punti e si è ritrovata con un nulla di fatto dopo la stagione 2023.

Il nuovo Campionato del Mondo Femminile è arrivato al momento giusto per la studentessa, che con il Team Evan Bros ha la squadra giusta al suo fianco per tornare sulla strada del successo. Qualsiasi cosa diversa dalle vittorie e dalla conquista del titolo sarebbe una delusione per Carrasco!



"Sono davvero felice di annunciare questa nuova avventura", ha assicurato Ana. "Parteciperò al Campionato Mondiale Femminile di Motociclismo con il Team Evan Bros. WorldSSP Yamaha, una delle squadre più forti del paddock Superbike, e l'obiettivo non può che essere quello di vincere le gare".

Nel paddock della Superbike, Carrasco era precedentemente associata solo a Kawasaki, ma ora fa parte della famiglia Yamaha.



"La collaborazione con Ana ci riempie di orgoglio. Siamo sempre stati fan di Ana e quando si è presentata l'opportunità di lavorare insieme, siamo stati subito pronti", ha dichiarato il Team Principal Fabio Evangelista. "Cercheremo di supportarla al meglio e di effettuare i primi test il prima possibile, in modo da essere pronti per il primo round della stagione".

La stagione inaugurale della serie ufficialmente denominata "FIM Women's Circuit Racing World Championship" si terrà a metà giugno in occasione del meeting di Misano (14-16 giugno).