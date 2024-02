Ana Carrasco de volta ao paddock de Superbike com a Yamaha

Após dois anos no Campeonato do Mundo de Moto3, Ana Carrasco está de regresso ao Campeonato do Mundo de Produção. A Campeã do Mundo de 300cc de 2018 quer agora provar a sua classe no novo Campeonato do Mundo Feminino.

Ana Carrasco é a primeira e até agora única mulher campeã mundial de motociclismo numa classe a solo no circuito. A espanhola venceu o Campeonato do Mundo de Supersport 300 em 2018 e obteve um total de sete vitórias e doze lugares no pódio em 50 corridas nesta classe. O jovem de 26 anos não tinha mais nada a provar na categoria júnior do campeonato mundial baseado na produção e mudou para a BOE Motorsports na Moto3 após a temporada de 2021 - e experimentou um desastre. Ela não conseguiu terminar nos pontos em dois anos e ficou sem nada após a temporada de 2023.

O novo Campeonato do Mundo Feminino chegou na altura certa para a estudante - e com a Team Evan Bros, tem a equipa certa ao seu lado para a colocar de novo no caminho do sucesso. Tudo o que não fosse vitórias e a conquista do título seria uma desilusão para Carrasco!



"Estou muito feliz por anunciar esta nova aventura", garantiu-nos Ana. "Vou competir no Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino com a Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, uma das equipas mais fortes do paddock de Superbike, e o objetivo só pode ser ganhar corridas."

No paddock de Superbike, Carrasco estava anteriormente associada apenas à Kawasaki, mas agora faz parte da família Yamaha.



"A colaboração com a Ana enche-nos de orgulho. Sempre fomos fãs da Ana e quando surgiu a oportunidade de trabalharmos juntos, ficámos logo à espera," disse o Diretor de Equipa Fabio Evangelista. "Vamos tentar apoiá-la da melhor forma possível e realizar os primeiros testes o mais depressa possível para estarmos prontos para a primeira ronda da época."

A abertura da temporada da série oficialmente denominada "Campeonato do Mundo de Corridas de Circuito Femininas da FIM" é em meados de junho, na reunião em Misano (14-16 de junho).