Pasó por el fuego por un equipo en la Copa del Mundo Femenina

Uno a uno, los equipos participantes en el nuevo Campeonato del Mundo Femenino van saliendo de las sombras y anunciando sus alineaciones. Una de las sorpresas es el nuevo equipo Sekhmet Racing, fundado por Maddi Patterson.

Ya sea en MotoGP, en el Campeonato del Mundo de Superbikes o incluso en las carreras de carretera, como esposa del periodista norirlandés especializado en deportes de motor Simon Patterson, que también trabaja para SPEEDWEEK.com, Maddi está muy familiarizada con este ambiente. La pareja suele viajar junta de carrera en carrera. La australiana está muy bien relacionada, lo que le ha ayudado a crear su propio equipo en el nuevo "Campeonato del Mundo Femenino de Carreras en Circuito de la FIM".

"Cuando oí hablar de ello por primera vez, supe que tenía que participar", afirma la jefa del equipo. "Después de la presentación oficial por parte de Dorna, nadie se sorprendió cuando dije: ¡A la mierda, lo estoy haciendo!".

El equipo está formado por la piloto estadounidense Mallory Dobbs y la británica Lissy Whitmore, pero no cuenta con suficientes patrocinadores. Por lo tanto, el nombre actual, Sekhmet Racing, aún podría cambiar.

El nombre refleja la historia de Maddi Patterson. En 2021 sufrió graves quemaduras y pasó tres meses en cuidados intensivos. Le trasplantaron piel en varias operaciones y se sometió a un largo periodo de rehabilitación.

"Sekhmet es una deidad egipcia. Nació del fuego, símbolo de fuerza y resistencia. Y ésa es la razón del nombre del equipo", reveló Patterson. "Hace tres años tuve quemaduras en el 60% de mi cuerpo y me he recuperado de ellas. Sekhmet es conocida como protectora en la batalla, algo que yo adopto en mi propia vida. Me siento increíblemente honrado, emocionado y consciente de que es mi trabajo liderar, apoyar, inspirar y crear la oportunidad para que mi equipo haga algo diferente".

En el Campeonato del Mundo Femenino se utilizarán idénticas Yamaha R7. La empresa de Gianluca Montiron se encarga de las motos. Por lo tanto, no se requiere una compleja estructura de equipo, lo que reduce significativamente las barreras de entrada al campeonato del mundo, que consta de seis pruebas. La temporada arranca a mediados de junio en la cita de Misano (14-16 de junio).