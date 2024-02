Elle a traversé le feu pour une équipe au championnat du monde féminin

Petit à petit, les équipes impliquées dans le nouveau championnat du monde féminin sortent de l'ombre et dévoilent leur sélection. La nouvelle équipe Sekhmet Racing, fondée par Maddi Patterson, constitue une surprise.

Qu'il s'agisse de MotoGP, de Championnat du monde de Superbike ou de courses sur route, Maddi connaît très bien cet environnement en tant qu'épouse du journaliste nord-irlandais Simon Patterson, qui travaille également pour SPEEDWEEK.com. Le couple a l'habitude de voyager ensemble de course en course. L'Australienne dispose d'un bon réseau, ce qui l'a aidée à établir sa propre équipe dans le nouveau 'FIM Women's Circuit Racing World Championship'.

"Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai su que je devais y participer", a déclaré la chef d'équipe. "Après la présentation officielle par Dorna, personne n'a été surpris quand j'ai dit : "Et puis merde, je le fais !"

L'équipe est composée de l'Américaine Mallory Dobbs et de la Britannique Lissy Whitmore, mais les sponsors ne sont pas assez nombreux à bord. L'appellation actuelle Sekhmet Racing pourrait donc encore changer.

Le nom reflète l'histoire de Maddi Patterson. En 2021, elle a été gravement brûlée et a passé trois mois aux soins intensifs. Plusieurs opérations ont permis de lui greffer de la peau et elle a suivi une longue rééducation.

"Sekhmet est, une divinité égyptienne. Elle est née du feu - un symbole de force et de résistance. Et c'est là que réside la raison du nom de l'équipe", a révélé Patterson. "Il y a trois ans, j'ai été brûlé sur 60 % de mon corps et je m'en suis remis. Sekhmet est connue pour être une protectrice au combat - quelque chose que j'assume dans ma propre vie. Je suis incroyablement honorée, heureuse et consciente que mon rôle est de diriger mon équipe, de la soutenir, de l'inspirer et de créer une opportunité de faire quelque chose de différent".

Des Yamaha R7 identiques seront utilisées dans le championnat du monde féminin. Le suivi des motos est assuré par l'entreprise de Gianluca Montiron. Une structure d'équipe complexe n'est donc pas nécessaire, ce qui réduit considérablement les obstacles à l'entrée dans ce championnat du monde composé de six événements. Le coup d'envoi de la saison sera donné à la mi-juin lors du meeting de Misano (14-16 juin).