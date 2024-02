Ha attraversato il fuoco per una squadra nella Coppa del Mondo femminile

Una dopo l'altra, le squadre impegnate nel nuovo Campionato del Mondo Femminile escono dall'ombra e annunciano le loro formazioni. Una sorpresa è il nuovo team Sekhmet Racing, fondato da Maddi Patterson.

Che si tratti di MotoGP, Campionato del Mondo Superbike o corse su strada - in quanto moglie del giornalista nordirlandese di motorsport Simon Patterson, che lavora anche per SPEEDWEEK.com, Maddi ha molta familiarità con questo ambiente. La coppia è solita viaggiare insieme da una gara all'altra. L'australiana ha buone conoscenze, il che l'ha aiutata a creare un proprio team nel nuovo "FIM Women's Circuit Racing World Championship".

"Quando ne ho sentito parlare per la prima volta, ho capito che dovevo essere coinvolta", ha detto il boss del team. Dopo la presentazione ufficiale di Dorna, nessuno si è sorpreso quando ho detto: "Fanculo, lo faccio!".

Il team è composto dalla statunitense Mallory Dobbs e dalla britannica Lissy Whitmore, ma gli sponsor non sono sufficienti. L'attuale nome Sekhmet Racing potrebbe quindi cambiare.

Il nome riflette la storia di Maddi Patterson. Nel 2021 ha subito gravi ustioni e ha trascorso tre mesi in terapia intensiva. Le è stata trapiantata la pelle in diverse operazioni e ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione.

"Sekhmet è una divinità egizia. È nata dal fuoco, simbolo di forza e resilienza. Ed è questo il motivo del nome della squadra", ha rivelato Patterson. "Tre anni fa ho riportato ustioni sul 60% del corpo e mi sono ripreso. Sekhmet è conosciuta come protettrice in battaglia, una caratteristica che ho fatto mia nella mia vita. Sono incredibilmente onorato, emozionato e consapevole che il mio compito è quello di guidare, sostenere, ispirare e creare l'opportunità per il mio team di fare qualcosa di diverso".

Nel Campionato del Mondo Femminile verranno utilizzate Yamaha R7 identiche. L'azienda di Gianluca Montiron si occupa delle moto. Non è quindi necessaria una complessa struttura di team, il che abbassa notevolmente le barriere di accesso al campionato mondiale, che consiste in sei eventi. La stagione prenderà il via a metà giugno con l'incontro di Misano (14-16 giugno).