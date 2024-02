Ela passou pelo fogo por uma equipa no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino

Uma a uma, as equipas envolvidas no novo Campeonato do Mundo Feminino estão a emergir das sombras e a anunciar os seus alinhamentos. Uma das surpresas é a nova equipa Sekhmet Racing, fundada por Maddi Patterson.

Quer se trate de MotoGP, do Campeonato do Mundo de Superbike ou de corridas de estrada - como esposa do jornalista de desportos motorizados da Irlanda do Norte Simon Patterson, que também trabalha para o SPEEDWEEK.com, Maddi está muito familiarizada com este ambiente. O casal viaja normalmente junto de corrida para corrida. A australiana tem boas ligações, o que a ajudou a criar a sua própria equipa no novo "Campeonato do Mundo de Corridas de Circuito Femininas da FIM".

"Quando ouvi falar disto pela primeira vez, sabia que tinha de participar", disse a chefe de equipa. Depois da apresentação oficial da Dorna, ninguém ficou surpreendido quando eu disse: "Que se lixe, vou fazê-lo!"

A equipa é composta pela piloto americana Mallory Dobbs e pela britânica Lissy Whitmore, mas não tem patrocinadores suficientes. O nome atual, Sekhmet Racing, ainda pode mudar.

O nome reflecte a história de Maddi Patterson. Em 2021, sofreu queimaduras graves e passou três meses nos cuidados intensivos. A pele foi transplantada em várias operações e ela passou por um longo período de reabilitação.

"Sekhmet é uma divindade egípcia. Nasceu do fogo - um símbolo de força e resistência. E é essa a razão do nome da equipa", revelou Patterson. "Há três anos, tive queimaduras em 60% do meu corpo e recuperei delas. Sekhmet é conhecida como uma protetora em batalha - algo que eu abraço na minha própria vida. Sinto-me incrivelmente honrado, entusiasmado e consciente de que o meu trabalho é liderar, apoiar, inspirar e criar a oportunidade para a minha equipa fazer algo diferente."

Serão utilizadas Yamaha R7 idênticas no Campeonato do Mundo Feminino. A empresa de Gianluca Montiron trata das motas. Assim, não é necessária uma estrutura de equipa complexa, o que reduz significativamente as barreiras de entrada no campeonato do mundo, que consiste em seis eventos. A época arranca em meados de junho, com a reunião de Misano (14-16 de junho).