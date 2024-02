Ufficiale: queste donne parteciperanno al primo Campionato del Mondo Femminile

Il 29 aprile 2023, nell'ambito dell'evento MotoGP di Jerez, la FIM e il promotore Dorna hanno presentato i piani per un campionato mondiale di motociclismo riservato alle donne. È apparso subito evidente che l'interesse delle potenziali partecipanti femminili era maggiore del previsto.

L'elenco dei partecipanti pubblicato pochi minuti fa lo conferma: sono stati assegnati 24 posti invece dei 22 inizialmente previsti e la diversità dei Paesi di provenienza dei piloti non ha eguali. Ogni continente è rappresentato, con partecipanti provenienti da un totale di 18 nazioni.

Con Cile, Israele, Norvegia, Messico, Colombia, Taiwan, Ucraina e Sudafrica, ci sono piloti provenienti da nazioni che generalmente sono raramente rappresentate nelle competizioni motociclistiche internazionali.

È piacevole notare che partecipano anche due piloti di lingua tedesca, Lucy Michel (D) di Schwarzbach/Erzgebirge e Lena Kemmer (A) di Fernitz-Mellach/Stiria. Entrambe hanno 19 anni.

Tuttavia, le figure di spicco della nuova serie del Campionato mondiale Superbike sono le due spagnole Ana Carrasco e Beatriz Neila. Mentre Carrasco è l'unica donna ad aver vinto un campionato del mondo in solitaria su questo circuito (Campionato del Mondo Supersport 300), Neila è una plurivincitrice del Campionato Europeo Femminile. Manca invece Maria Herrera, anch'essa attesa in campo. La 27enne ha recentemente firmato per un'altra stagione in MotoE.

Nel Campionato mondiale femminile saranno utilizzate identiche Yamaha R7. La stagione prenderà il via a metà giugno in occasione del meeting di Misano (14-16 giugno).