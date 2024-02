Oficial: Estas mulheres vão participar no primeiro Campeonato do Mundo de Futebol Feminino

O grupo de participantes no novo Campeonato do Mundo Feminino de Corridas em Circuito da FIM não podia ser mais internacional. São 24 pilotos de 18 países. A Alemanha e a Áustria também estão representadas.

Em 29 de abril de 2023, no âmbito do MotoGP em Jerez, a FIM e o promotor Dorna apresentaram os planos para um campeonato do mundo de motociclismo reservado às mulheres. Rapidamente se tornou evidente que o interesse das potenciais participantes femininas era maior do que o esperado.

A lista de participantes publicada há poucos minutos confirma este facto: foram atribuídos 24 lugares em vez dos 22 inicialmente previstos e a diversidade dos países de origem das pilotos é incomparável. Todos os continentes estão representados, com participantes de um total de 18 nações.

Com o Chile, Israel, Noruega, México, Colômbia, Taiwan, Ucrânia e África do Sul, há pilotos de nações que geralmente raramente estão representadas nas corridas internacionais de motos.

É com agrado que se regista a participação de duas pilotos de língua alemã, Lucy Michel (D) de Schwarzbach/Erzgebirge e Lena Kemmer (A) de Fernitz-Mellach/Styria. Ambas têm 19 anos de idade.

No entanto, as figuras de proa da nova série que faz parte do Campeonato do Mundo de Superbike são as espanholas Ana Carrasco e Beatriz Neila. Enquanto Carrasco é a única mulher a vencer um campeonato do mundo a solo no circuito (Campeonato do Mundo de Supersport 300), Neila é uma vencedora múltipla do Campeonato da Europa Feminino. No entanto, Maria Herrera, que também se espera que esteja em campo, está ausente. A jovem de 27 anos assinou recentemente mais uma época no MotoE.

Serão utilizadas Yamaha R7 idênticas no Campeonato do Mundo Feminino. A época arrancará em meados de junho na reunião em Misano (14-16 de junho).