Grande curiosité : qui est la femme la plus rapide du monde ?

Beatriz Neila, quadruple championne d'Europe sur circuit, milite depuis longtemps pour un championnat du monde. "Parce que les hommes et les femmes sont différents", souligne la jeune femme de 21 ans.

Traditionnellement, dans le sport automobile, il y a toujours eu beaucoup moins de femmes que d'hommes qui pratiquent ce sport spectaculaire, en partie à cause des conditions physiques. Toutefois, au cours des 20 dernières années, le nombre de femmes pilotes a augmenté, grâce à quelques bons programmes de relève. L'industrie de la moto a également reconnu que les femmes représentent désormais un groupe d'acheteurs important et est par conséquent intéressée à les voir également dans le sport.

Le nouveau championnat du monde de moto pour femmes, qui comprend six épreuves, débutera à la mi-juin à Misano. Ce championnat doit d'une part permettre de découvrir qui est la plus rapide du monde sur circuit. Mais la série féminine doit également servir de passerelle. Nous voyons souvent des jeunes femmes dans les petites catégories de cylindrée, mais rares sont celles qui parviennent à faire le saut dans les grandes catégories, et jusqu'à présent surtout au niveau national. Jusqu'à présent, aucune femme n'a réussi à se hisser au niveau du MotoGP ou du Superbike. Jusqu'à présent, seules huit femmes ont participé au championnat du monde Supersport, la seule pilote titulaire étant Maria Herrera.

"La voie est la bonne, en motocross, en enduro et en trial, il existe aussi des championnats du monde pour les femmes", souligne Beatriz Neila, quadruple championne d'Europe. "Gagner en MotoGP ou en SBK, c'est difficile. Parce qu'il est impossible pour une femme de freiner une moto à 350 km/h pendant 25 tours, comme le font Toprak ou Marc Marquez. Les hommes et les femmes ont des différences physiques. Si une femme décide de continuer à vouloir se battre contre des hommes, elle peut le faire. Mais je veux gagner un titre de champion du monde et contre des hommes, c'est difficile".

Neila donne une excellente note aux motos monotypes Yamaha R7 qui sont utilisées dans le championnat du monde féminin. "Elles sont parfaites", se félicite la jeune femme de 21 ans.

Calendrier du championnat du monde féminin de moto 2024 :

14-16.06. Misano/I

12.-14.07. Donington Park/GB

09.-11.08. Portimao/P

23.-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

11.-13.10. Jerez/E