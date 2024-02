Grande curiosità: chi è la donna più veloce del mondo?

Tradizionalmente, le donne che partecipano a questo sport spettacolare sono sempre state molto meno degli uomini, in parte a causa di limitazioni fisiche. Tuttavia, negli ultimi 20 anni, il numero di donne pilota è aumentato, grazie a una serie di validi programmi junior. Anche l'industria motociclistica ha riconosciuto che le donne rappresentano oggi un importante gruppo di acquirenti ed è quindi interessata alla loro presenza in questo sport.

Il nuovo Campionato mondiale di motociclismo femminile, che comprende sei eventi, inizierà a Misano a metà giugno. Da un lato, l'obiettivo è quello di scoprire chi è la più veloce al mondo su questo circuito. Tuttavia, la serie femminile ha anche lo scopo di creare un ponte. Spesso vediamo giovani donne nelle classi di piccola cilindrata, ma solo poche fanno il salto nelle categorie più grandi e finora soprattutto a livello nazionale. Finora nessuna donna è riuscita a entrare nel Campionato del Mondo MotoGP o Superbike. Solo otto donne hanno partecipato al Campionato del Mondo Supersport, e Maria Herrera è l'unica pilota regolare.

"La strada è quella giusta, ci sono anche campionati mondiali per donne nel motocross, nell'enduro e nel trial", sottolinea la quattro volte campionessa europea Beatriz Neila. "Vincere in MotoGP o in SBK è difficile. Perché è impossibile per una donna rallentare una moto da 350 km/h per 25 giri, come fanno Toprak o Marc Marquez. Uomini e donne hanno differenze fisiche. Se una donna decide di continuare a combattere contro gli uomini, allora può farlo. Ma io voglio vincere un titolo mondiale e questo è difficile contro gli uomini".

Neila ha dato un'ottima testimonianza delle moto Yamaha R7 standardizzate utilizzate nel Campionato del Mondo Femminile. "Sono perfette", ha dichiarato la 21enne.

Calendario del Campionato mondiale di motociclismo femminile 2024:

14-16 giugno Misano/I

12-14 luglio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimao/P

23-25 agosto Parco Balaton/H

20-22 settembre Cremona/I

11-13 ottobre Jerez/E