Grande curiosidade: Quem é a mulher mais rápida do mundo?

Beatriz Neila é tetracampeã do circuito europeu e há muito que luta por um campeonato do mundo. "Porque os homens e as mulheres são diferentes", sublinha a jovem de 21 anos.

Tradicionalmente, sempre houve muito menos mulheres do que homens a participar neste desporto espetacular, em parte devido a limitações físicas. No entanto, nos últimos 20 anos, o número de corredoras aumentou, graças a uma série de bons programas de juniores. A indústria das motos também reconheceu que as mulheres representam agora um grupo importante de compradores e está, por isso, interessada em vê-las no desporto.

O novo Campeonato do Mundo de Motociclismo para mulheres, composto por seis provas, terá início em Misano, em meados de junho. Por um lado, o objetivo é descobrir quem é a mais rápida do mundo no circuito. No entanto, a série feminina tem também o objetivo de formar uma ponte. É frequente vermos jovens mulheres em pequenas classes de deslocação, mas apenas algumas dão o salto para as categorias maiores e, até agora, sobretudo a nível nacional. Até à data, nenhuma mulher chegou ao Campeonato do Mundo de MotoGP ou Superbike. Até à data, apenas oito mulheres competiram no Campeonato do Mundo de Supersport, sendo Maria Herrera a única piloto regular.

"O caminho é correto, também há campeonatos mundiais para mulheres em motocross, enduro e trial", sublinha a tetracampeã europeia Beatriz Neila. "Ganhar no MotoGP ou no SBK é difícil. Porque é impossível para uma mulher abrandar uma mota de 350 km/h durante 25 voltas, como fazem Toprak ou Marc Marquez. Os homens e as mulheres têm diferenças físicas. Se uma mulher decidir que quer continuar a lutar contra os homens, então pode fazê-lo. Mas eu quero ganhar um título mundial e isso é difícil contra os homens."

Neila dá um excelente testemunho das motas Yamaha R7 padronizadas utilizadas no Campeonato do Mundo Feminino. "Elas são perfeitas", elogia a jovem de 21 anos.

Calendário Campeonato Mundial de Motociclismo Feminino 2024:

14-16 junho Misano/I

12-14 julho Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 setembro Cremona/I

11-13 Out. Jerez/E