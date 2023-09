Simon Längenfelder (GASGAS) part de la pole position

Course dequalificationMX2 pour le Grand Prix d'Italie à Maggiora: après des pluies persistantes, le parcours avec ses montées et descentes raides a certes été modifié, mais a tout de même représenté un grand défi pour les pilotes.

Le premier virage à gauche après le départ a été le théâtre d'un crash qui a fait le jeu du leader du championnat du monde Andrea Adamo (Red Bull KTM) : Sacha Coenen a vu sa roue arrière glisser, ce qui l'a fait chuter. Liam Everts (Red Bull KTM) n'a pas pu l'éviter et s'est également retrouvé à terre, tandis que le leader du championnat Andrea Adamo s'est lancé dans la course dans la zone P4. Le pilote sud-africain JM Honda Camden Mc Lellan a pris la tête devant Jago Geerts(Yamaha) et Simon Längenfelder (GASGAS).

Everts a tenté de remonter le peloton par l'arrière et était déjà remonté en P17 au 4ème tour, mais une nouvelle chute a relégué le Belge en P21. Everts est resté sans points dans cette course en P16, tandis qu'Adamo a continué à s'assurer 7 points en P4 et a augmenté son avance au classement sur Everts de 48 à 55 points. C'était un cadeau pour Adamo et si le Sicilien parvient à gagner 5 points supplémentaires sur Everts dimanche, il sera champion du monde avant l'heure.

Dans le 8e tour, Längenfelder a réussi à s'imposer face à Geerts et a pris la P2. Alors que les deux derniers tours commençaient, Mc Lellan, qui était en tête, s'est envolé dans l'une des montées raides et a dû terminer la course en difficulté. Längenfelder a hérité de la tête et s'est élancé de la pole position pour la quatrième fois de la saison. L'Allemand s'est ainsi assuré 10 points supplémentaires au championnat du monde. Il a ainsi pu prendre un point supplémentaire à son adversaire dans la lutte pour la troisième place, Jago Geerts. Désormais, seuls 4 points le séparent de Geerts et de la troisième place du classement.

Kay de Wolf(Husqvarna), qui revenait au championnat du monde après s'être fracturé une vertèbre, a chuté et n'a terminé la course qu'en 19e position.

"C'était une course très difficile", a expliqué le vainqueur Längenfelder. "Je me suis moi-même étonné d'être resté assis sur la moto. Les lunettes étaient complètement boueuses à la fin, mais j'ai réussi à passer et j'espère que ça se passera aussi bien demain".

MX2 course de qualification Maggiora:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Thibault Benistant (F), Yamaha

10. Jan Pancar(SLO), KTM

...

16. Liam Everts (B), KTM

...

19. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

Classement du championnat du mondeMX2:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 739 points

2. Liam Everts (B), KTM, 684,(-55)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 659,(-80)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 655,(-84)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 528,(-211)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 512,(-227)

7. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 511,(-228)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501,(-238)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 463,(-276)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 357,(-382)