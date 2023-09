Simon Längenfelder (GASGAS) parte dalla pole position

Gara di qualificazioneMX2per il Gran Premio d'Italia a Maggiora: dopo le persistenti piogge, il tracciato con le sue ripide salite e discese è stato modificato ma ha comunque rappresentato una grande sfida per i piloti.

Nella prima curva a sinistra dopo la partenza, c'è stata una caduta che ha giocato a favore del leader del Campionato del Mondo Andrea Adamo (Red Bull KTM): la ruota posteriore di Sacha Coenen si è sfilata, facendolo cadere. Liam Everts (Red Bull KTM) non è riuscito a evitare la caduta ed è finito a terra, mentre il leader del campionato Andrea Adamo ha iniziato la gara nella zona P4. La testa della corsa è stata conquistata dal sudafricano Camden Mc Lellan, pilota JM Honda, davanti a Jago Geerts(Yamaha) e Simon Längenfelder (GASGAS).

Everts ha provato a rimontare e al quarto giro era salito in P17, ma un'altra caduta ha fatto retrocedere il belga in P21. Everts è rimasto senza punti in questa gara in P16, mentre Adamo ha continuato a conquistare 7 punti in P4 e ha esteso il suo vantaggio in classifica su Everts da 48 a 55 punti. Questo è stato un regalo per Adamo e se domenica il siciliano riuscirà a recuperare altri 5 punti su Everts, sarà campione del mondo in anticipo.

Nell'ottava tornata Längenfelder è riuscito a battere Geerts e a raggiungere la P2. All'inizio degli ultimi due giri, Mc Lellan, in testa, è volato via su una delle ripide salite e ha dovuto terminare la gara a terra. Längenfelder ha ereditato il comando ed è partito dalla pole position per la quarta volta in questa stagione. Il tedesco si è così assicurato altri 10 punti WRC. È riuscito a sottrarre un altro punto al suo avversario nella lotta per la P3, Jago Geerts. Ora solo 4 punti lo separano da Geerts e dal terzo posto in classifica.

Kay de Wolf(Husqvarna), tornato nel WRC dopo la frattura di una vertebra, è caduto e ha concluso la gara solo in P19.

"È stata una gara molto difficile", ha spiegato il vincitore Längenfelder. "Sono rimasto sorpreso di essere rimasto sulla moto. Le maschere erano tutte infangate alla fine, ma ce l'ho fatta e spero che domani vada altrettanto bene".

Gara di qualificazioneMX2 Maggiora:

1° Simon Längenfelder (D), GASGAS

2° Jago Geerts (B), Yamaha

3° Lucas Coenen (B), Husqvarna

4° Andrea Adamo (I), KTM

5° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

6° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7° Isak Gifting (S), GASGAS

8° Rick Elzinga (NL), Yamaha

9° Thibault Benistant (F), Yamaha

10° Jan Pancar(SLO), KTM

...

16. Liam Everts (B), KTM

...

19. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

Classifica del Campionato mondialeMX2:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 739 punti

2° Liam Everts (B), KTM, 684,(-55)

3° Jago Geerts (B), Yamaha, 659,(-80)

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 655,(-84)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 528,(-211)

6° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 512,(-227)

7° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 511,(-228)

8° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501,(-238)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 463,(-276)

10 Rick Elzinga (NL), Yamaha, 357,(-382)