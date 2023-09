Simon Längenfelder (GASGAS) remporte la course 1

18e manche du championnat du monde de motocross MX2, Grand Prix d'Italie sur le circuit traditionnel de Maggiora: les pluies nocturnes s'étant calmées, la piste s'est présentée dans de bonnes conditions. Le poleman Simon Längenfelder (GASGAS) a réalisé son 9e holeshot de la saison en cours, a contrôlé la course depuis la tête et a remporté la première manche avec une avance de 6,6 secondes sur Jago Geerts(Yamaha). Entre lui et le Belge, la troisième place au classement est encore en jeu. Grâce à cette victoire de manche, l'Allemand a pu réduire son retard sur Geerts de 3 points supplémentaires. Il ne lui manque plus qu'un point pour égaler Geerts avant la deuxième manche. Pour l'Allemand, il s'agit déjà de sa 7e victoire de la saison.

Derrière les deux hommes se jouait le titre de champion du monde. Le leader du championnat du monde Andrea Adamo(KTM) a pris le départ en quatrième position derrière Längenfelder, Geerts et Benistant et devant son rival dans la lutte pour le titre de champion du monde, Liam Everts.

Benistant est sorti de la piste et a chuté à nouveau plus tard. Adamo s'apprêtait à intercepter Geerts en deuxième position, mais il a dû reculer après une seconde de frayeur. A l'atterrissage, après un petit saut juste devant l'entrée de la voie des stands, il s'est réceptionné violemment, n'a pas pu tenir le guidon, a glissé de la poignée avec sa main gauche et s'est écrasé la tête sur le guidon. Le Sicilien a évité de justesse une chute qui aurait pu lui coûter le titre de champion du monde à la dernière seconde. Everts l'a rejoint, mais il n'a pas pu intercepter son coéquipier, car il a lui-même été mis sous pression par David Braceras (Kawasaki).

Avant la deuxième manche, il ne manque désormais plus que quelques points à Adamo pour pouvoir fêter le titre avant l'heure et à domicile. S'il a plus de 60 points d'avance sur Everts à l'issue de la deuxième manche, il sera champion. Après la première course MX2, 57 points séparent encore Adamo et Everts.

MX2, manche 1, Maggiora:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

11. Jan Pancar(SLO), KTM

12. Valerio Lata (I), KTM

13. Camden Mc Lellan(RSA), Honda

14. David Braceras (E), Kawasaki

15. Sacha Coenen (B), KTM

16. Emil Weckman(FIN), Honda

17. Isak Gifting (S), GASGAS

18. Alessandro Manucci (I), GASGAS

19. Jack Chambers (USA), Kawasaki

20. Federico Tuani (I), KTM

...

33e(DNF) Oliver Oriol (E), KTM

MX2 Classement du championnat du monde après la course 1 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 759 points

2. Liam Everts (B), KTM, 702,(-57)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 681,(-78)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 680,(-79)