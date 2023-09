Simon Längenfelder (GASGAS) vince gara 1

Con una vittoria in partenza, il pilota tedesco della GASGAS Simon Längenfelder ha vinto la prima gara a Maggiora davanti a Jago Geerts (Yamaha) e Andrea Adamo (KTM). Adamo è in corsa per il titolo.

18° round del Campionato Mondiale Motocross MX2, Gran Premio d'Italia sul tradizionale tracciato di Maggiora: le piogge della notte si sono attenuate, lasciando la pista in buone condizioni. Il poleman Simon Längenfelder (GASGAS) ha conquistato il suo 9° holeshot della stagione in corso, ha controllato la gara dall'alto e ha vinto la prima manche con 6,6 secondi di vantaggio su Jago Geerts(Yamaha). Tra lui e il belga c'è ancora una lotta per il 3° posto in classifica. Con questa vittoria, il tedesco ha potuto ridurre il suo distacco da Geerts di altri 3 punti. Prima della seconda manche è solo un punto dietro a Geerts. Per il tedesco si tratta già della 7° vittoria di gara della stagione.

Dietro i due, tutto ruotava intorno al titolo di Campione del Mondo. Il leader del Campionato del Mondo Andrea Adamo(KTM) è partito in quarta posizione dietro a Längenfelder, Geerts e Benistant e davanti al suo rivale nella lotta per il titolo mondiale, Liam Everts.

Benistant è uscito di pista e successivamente è caduto di nuovo. Adamo si è messo alla ricerca di Geerts per il 2° posto, ma ha dovuto fare marcia indietro dopo uno spavento. Atterrando dopo un breve salto appena fuori dall'ingresso della corsia dei box, è atterrato bruscamente, non è riuscito a tenere il manubrio, è scivolato dalla presa con la mano sinistra ed è caduto con la testa sul manubrio. Il siciliano è riuscito a evitare all'ultimo secondo una caduta che avrebbe potuto costargli il titolo di campione del mondo. Everts ha colmato il divario, ma non è riuscito a raggiungere il suo compagno di squadra, poiché è stato messo sotto pressione da David Braceras (Kawasaki).

Prima del secondo round, ad Adamo mancano solo pochi punti per poter festeggiare la vittoria del titolo in anticipo e davanti al pubblico di casa. Se dopo la seconda gara avrà un vantaggio di oltre 60 punti su Everts, sarà campione. Dopo la prima gara della MX2, sono ancora 57 i punti che separano Adamo da Everts.

MX2, manche 1, Maggiora:

1° Simon Längenfelder (D), GASGAS

2° Jago Geerts (B), Yamaha

3° Andrea Adamo (I), KTM

4° Liam Everts (B), KTM

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna

6° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

7° Thibault Benistant (F), Yamaha

8° Rick Elzinga (NL), Yamaha

9° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

11° Jan Pancar(SLO), KTM

12° Valerio Lata (I), KTM

13° Camden Mc Lellan(RSA), Honda

14° David Braceras (E), Kawasaki

15° Sacha Coenen (B), KTM

16° Emil Weckman(FIN), Honda

17° Isak Gifting (S), GASGAS

18° Alessandro Manucci (I), GASGAS

19° Jack Chambers (USA), Kawasaki

20° Federico Tuani (I), KTM

...

33°(DNF) Oliver Oriol (E), KTM

Classifica del Campionato mondialeMX2 dopo il primo round:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 759 punti.

2° Liam Everts (B), KTM, 702,(-57)

3° Jago Geerts (B), Yamaha, 681,(-78)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 680,(-79)