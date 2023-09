Maggiora : Andrea Adamo (KTM) est champion MX2 !

La tension est montée d'un cran avant la 18e et avant-dernière manche du championnat du monde MX2 à Maggiora et le chaudron bouillonnait car le pilote d'usine Red Bull KTM et matador local Andrea Adamo avait l'occasion de remporter son premier titre mondial devant son public avant la deuxième manche décisive.

Mais c'est d'abord le polonais allemand Simon Längenfelder qui a tiré le holeshot, mais le pilote officiel Yamaha belge Jago Geerts a résolument passé l'Allemand en tête. Malgré quelques petites erreurs, Längenfelder ne s'est pas laissé distancer et a mis la pression sur Geerts tout au long de la course, mais l'Allemand a finalement dû se contenter de la deuxième place.

Le favori pour le titre Andrea Adamo(KTM) a pris le départ dans la zone de la P5, a gardé le contrôle de la situation, s'est imposé face à Thibault Benistant(Yamaha) et s'est retrouvé par la suite en course pour le titre, car Liam Everts a dû remonter de la P8 après un départ moyen. Dans la première moitié de la course, le pilote espagnol WZ-Racing Oriol Oliver s'est classé troisième. Adamo a attaqué, a dépassé l'Espagnol au huitième tour et s'est retrouvé en troisième position en vue du titre.

Liam Everts a attaqué fort et est remonté jusqu'à la 5e place, mais juste avant la fin des 30 minutes de course, il a glissé avant la montée vers le saut d'arrivée et a été mis à terre. Le Belge a dû abandonner la course. Le titre a donc été attribué à Adamo. La troisième place d'Adamo lui a permis de remporter prématurément le titre, car avec 73 points d'avance, il ne peut plus être rattrapé avant la finale de la saison à Matterley Basin (où 60 points maximum seront attribués).

Liam Everts, qui avait encore des chances de remporter le titre avant le Grand Prix d'Italie, a chuté de la P2 à la P3 au classement du championnat du monde, avec 702 points, à égalité avec Simon Längenfelder à la 4e place. Grâce à sa victoire en course, Geerts est remonté à la 2e place du classement du championnat du monde. Dans l'ensemble, la lutte pour le podium du championnat du monde reste donc passionnante, puisque Geerts, Everts et Längenfelder ne sont séparés que par 4 points.

Le pilote d'usine belge Husqvarna Lucas Coenen a chuté dans le premier tour et est remonté de la fin du peloton à la P7.

Jago Geerts a remporté le Grand Prix d'Italie avec un résultat de 2-1, à égalité de points avec Simon Längenfelder. Sa meilleure deuxième manche a été décisive. Le tout nouveau champion du monde Andrea Adamo a terminé troisième du classement du jour avec deux troisièmes places et a été acclamé frénétiquement par le public italien.

Résultat MX2 Maggiora:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8. David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9. Camden Mc Lellan(RSA), Honda, 13-9

10. Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12. Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14. Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32(DNF)

17. Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18. Jan Pancar(SLO), KTM, 11-30

19. Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20. Emil Weckman(FIN), Honda, 16-DNF

MX2 Classement du championnat du monde après la 18e manche sur 19 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706,(-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702,(-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702,(-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-221)

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531,(-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523,(-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493,(-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-402)