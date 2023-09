Maggiora: Andrea Adamo (KTM) è campione MX2!

La tensione è cresciuta a dismisura in vista del 18° e penultimo round del Campionato del Mondo MX2 a Maggiora e il calderone ribolliva quando il pilota ufficiale Red Bull KTM ed eroe locale Andrea Adamo ha avuto la possibilità di conquistare il suo primo titolo mondiale davanti al pubblico di casa prima del secondo round decisivo.

Inizialmente, tuttavia, il tedesco Simon Längenfelder , autore della pole, ha conquistato l'holeshot, ma il pilota belga della Yamaha Jago Geerts ha superato con decisione il tedesco per la testa della corsa. Nonostante qualche piccolo errore, Längenfelder non si è lasciato intimorire e ha tenuto sotto pressione Geerts per tutta la gara, ma alla fine il tedesco si è dovuto accontentare del secondo posto.

Il favorito per il titolo Andrea Adamo(KTM) è partito dalla zona P5, ha mantenuto il sangue freddo, ha preceduto Thibault Benistant(Yamaha) e si è quindi ritrovato in corsa per il titolo, mentre Liam Everts ha dovuto risalire dalla P8 dopo una partenza moderata. Nella prima metà della gara, il pilota spagnolo del WZ Racing Oriol Oliver si è classificato terzo e Adamo è andato all'attacco, superando lo spagnolo all'ottavo giro e ritrovandosi in terza posizione per il titolo.

Liam Everts ha attaccato duramente ed è salito al 5° posto, ma poco prima della fine dei 30 minuti di gara è scivolato prima della salita verso il traguardo ed è caduto pesantemente. Il belga ha dovuto ritirarsi dalla gara. Il titolo si è quindi deciso a favore di Adamo. La P3 di Adamo è stata sufficiente per vincere il titolo in anticipo, perché con un vantaggio di 73 punti non può più essere raggiunto prima del finale di stagione a Matterley Basin (dove saranno assegnati un massimo di 60 punti).

Liam Everts, che aveva ancora una possibilità di vincere il titolo prima del Gran Premio d'Italia, è sceso dalla P2 alla P3 nella classifica del Campionato del Mondo a causa della sua caduta e del conseguente giro zero, con 702 punti, gli stessi di Simon Längenfelder al 4° posto. Con la sua vittoria in gara, Geerts è salito al 2° posto nella classifica del Campionato del Mondo. Nel complesso, la lotta per il podio del Campionato del Mondo rimane entusiasmante, dato che Geerts, Everts e Längenfelder sono separati da soli 4 punti.

Il pilota belga della Husqvarna Lucas Coenen è caduto nel primo giro ed è risalito dalla fine dello schieramento alla posizione P7.

Jago Geerts ha vinto il Gran Premio d'Italia con un risultato di 2-1, a pari punti con Simon Längenfelder. Il fattore decisivo è stata la sua migliore seconda manche. Il neo-campione del mondo Andrea Adamo è arrivato terzo nella classifica di giornata con due terzi posti ed è stato festeggiato freneticamente dal pubblico italiano.

Risultato MX2 Maggiora:

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3° Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 6-6

7° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8° David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9° Camden Mc Lellan(RSA), Honda, 13-9

10° Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12° Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13° Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14° Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32(DNF)

17° Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18° Jan Pancar(SLO), KTM, 11-30

19° Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20° Emil Weckman(FIN), Honda, 16-DNF

Classifica del Campionato del mondoMX2 dopo la 18a prova su 19:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 779 punti.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 706,(-73)

3° Liam Everts (B), KTM, 702,(-77)

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702,(-77)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-221)

6° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-238)

7° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531,(-248)

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523,(-256)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 493,(-286)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-402)