"KISS": la receta de Joël Smets para Andrea Adamo en la Copa del Mundo

Hace un año, incluso los observadores más atentos de la escena difícilmente habrían pensado que Andrea Adamo sería el nuevo campeón de MX2 en el penúltimo Gran Premio de la temporada 2023. Al fin y al cabo, el joven italiano sólo había logrado un podio en un GP de 2022, todavía con la GASGAS y los colores de SM Action.

Sin embargo, desde que fichó por el Red Bull KTM Factory Racing Team y se trasladó a Bélgica a finales de otoño del año pasado, el piloto nacido en Sicilia ha progresado considerablemente bajo el ala de su nuevo director de equipo Antonio "Tony" Cairoli y, sobre todo, del entrenador y preparador de pilotos Joël Smets.

En el estreno del Campeonato del Mundo en Argentina, Adamo consiguió su primero de los diez podios de la temporada. En el GP de casa, en Arco, ganó por primera vez un Gran Premio, y en Loket ganó por primera vez una carrera de clasificación. También cabe destacar su segunda victoria en un GP sobre superficies arenosas, en el Gran Premio de Finlandia en Vantaa, con un impecable resultado de 1-1, mientras que la esperanza de Yamaha, Jago Geerts, se retiró finalmente de la lucha por el título con su segunda lesión.

Adamo tuvo ciertamente la suerte de su lado en algunos momentos decisivos, como él mismo admitió. Al mismo tiempo, sin embargo, el piloto de 20 años subrayó tras su victoria del domingo en Maggiora: "He intentado dar el máximo en cada carrera y nada más; a veces era P2, a veces P5 y a veces P1. Puedo aceptar cuando alguien es más rápido que yo, y esa es la estrategia que he seguido toda la temporada, y ahora soy campeón del mundo".

Con su triunfo en el Campeonato del Mundo, Andrea Adamo hizo estallar de alegría a toda Italia y, por supuesto, al equipo oficial Red Bull KTM ante su público. Joël Smets, ganador de 57 Grandes Premios y cinco veces Campeón del Mundo, también estaba exultante.

En el encuentro con SPEEDWEEK.com, Smets habló de su trabajo con el nuevo campeón de MX2: "Empezamos a trabajar juntos más o menos a mitad del año pasado y empezamos a conocernos un poco. Pero el hecho de que ya estemos ganando el título es realmente fantástico. Cuando empezamos a preparar la temporada en noviembre, sinceramente, nunca habría pensado que esto ocurriría. Por supuesto, intentas progresar lo máximo posible, y de la mejor manera posible, así que paso a paso".

"Con Andrea, incluso tuvimos que dar algunos pasos atrás", profundizó el belga de 54 años. "Una vez que estuvo de acuerdo con la idea de que primero teníamos que dar un paso atrás y hacerlo todo bien, para luego seguir adelante y progresar, estuvo de acuerdo y dijo: 'Me parece un buen plan'".

"Básicamente dimos un paso atrás de noviembre a diciembre. Luego dimos un paso adelante, más o menos al nivel del año anterior. Luego, a finales de febrero, dimos un paso adelante y creo que durante la temporada dimos otro. Realmente se trata de ser realista y hacer un buen plan. Porque si fallas en la planificación, tu plan también fallará", subrayó Smets.

Sin embargo, incluso con el mejor plan, el salto del octavo puesto en el Campeonato del Mundo de la temporada anterior a ganar el título en 2023 no era necesariamente de esperar. "Sí, es una locura", convino Smets. "Pero también demuestra una vez más que si haces un buen plan y te ciñes a él -palabra clave KISS, 'keep it short and simple'- ayuda mucho. A menudo la gente tiende a complicar las cosas más de lo necesario, y no sólo en el deporte. Eso no es bueno porque es energía desperdiciada".

"Hay que centrarse en lo que importa y olvidarse de lo que no importa. Hay que poner toda la energía en las áreas en las que se puede progresar. Eso es lo que estamos haciendo", resumió Joël Smets. "No hay ningún secreto, no tenemos un programa de entrenamiento especial ni una moto especial... Sólo tenemos la cabeza para hacer un buen plan, ceñirnos a ese plan y mantener los dos pies en el suelo. Eso es todo. Como he dicho: 'Que sea corto y sencillo'".

Resultados MX2, Maggiora (17 de septiembre):

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1.

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3º Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8º David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9º Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10º Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12º Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13º Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14º Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15º Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17º Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18º Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19º Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Clasificación del Campeonato del Mundo de MX2 tras la prueba 18 de 19:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 779 puntos, Campeón del Mundo.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3º Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)