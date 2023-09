"KISS" : la recette de Joël Smets pour la Coupe du monde d'Andrea Adamo

Il y a un an, même les observateurs les plus attentifs de la scène n'auraient pas imaginé qu'Andrea Adamo serait le nouveau champion MX2 dès l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2023. En effet, en 2022, le jeune Italien n'avait décroché qu'un seul podium en GP, alors qu'il portait encore la GASGAS aux couleurs de SM Action.

Depuis qu'il a rejoint le Red Bull KTM Factory Racing Team et qu'il s'est installé en Belgique à la fin de l'automne dernier, le Sicilien d'origine a fait des progrès considérables sous l'aile de son nouveau team manager Antonio "Tony" Cairoli et surtout de son entraîneur et rider coach Joël Smets.

Lors de l'ouverture du championnat du monde en Argentine, Adamo a décroché son premier des dix podiums de la saison en cours. Lors du GP à domicile à Arco, il a remporté pour la première fois un Grand Prix, et à Loket, il a gagné pour la première fois une course de classement. Sa deuxième victoire en GP sur un terrain sablonneux au Grand Prix de Finlande à Vantaa - avec un résultat impeccable de 1-1 - a également été remarquable, tandis que l'espoir de Yamaha Jago Geerts a définitivement dit adieu à la course au titre avec sa deuxième blessure.

Adamo a certainement eu la chance de son côté à certains moments décisifs, comme il l'a lui-même reconnu. Mais en même temps , après avoir remporté le titre à Maggiora dimanche, le jeune homme de 20 ans a souligné : "J'ai essayé de faire mon maximum dans chaque course et rien de plus - parfois c'était P2, parfois P5 et parfois P1. Je peux accepter que quelqu'un soit plus rapide que moi, et j'ai suivi cette stratégie tout au long de la saison - et maintenant je suis champion du monde".

Avec son triomphe en championnat du monde, Andrea Adamo a plongé toute l'Italie du motocross, et bien sûr l'équipe d'usine Red Bull-KTM, dans la liesse devant son public. La joie de Joël Smets, lui-même 57 fois vainqueur de GP et cinq fois champion du monde, était également grande.

Lors de la rencontre avec SPEEDWEEK.com, Smets a parlé de son travail avec le nouveau champion MX2 : "Nous avons commencé à travailler ensemble à peu près à la moitié de l'année précédente et avons appris à nous connaître un peu. Mais le fait que nous soyons déjà en train de remporter le titre est vraiment génial. Lorsque nous avons commencé à préparer la saison en novembre, je n'aurais, en toute honnêteté, jamais pu penser que cela arriverait. Bien sûr, on essaie de faire le plus de progrès possible - et de la meilleure manière possible, c'est-à-dire simplement pas à pas".

"Avec Andrea, nous avons même dû faire quelques pas en arrière", a expliqué le Belge de 54 ans de manière encore plus détaillée. "Une fois qu'il a été d'accord avec l'idée que nous devions d'abord faire un pas en arrière et tout faire correctement, pour ensuite aller de l'avant et progresser, il a accepté et a dit : 'Cela semble être un bon plan'".

"En gros, nous avons fait un pas en arrière de novembre à décembre. Ensuite, nous avons fait un pas en avant, en revenant pour ainsi dire au niveau de l'année précédente. Fin février, nous avons fait un pas en avant et je pense que nous avons encore fait un pas en avant pendant la saison. Il s'agit vraiment d'être réaliste et de faire un bon plan. Car si tu échoues dans la planification, ton plan échouera aussi", a souligné Smets.

Mais même avec le meilleur plan, il ne fallait pas forcément s'attendre à un bond de la huitième place au championnat du monde la saison précédente au titre en 2023. "Oui, c'est fou", a approuvé Smets. "Mais cela prouve aussi une fois de plus que si tu fais un bon plan et que tu t'y tiens - mot-clé KISS, 'keep it short and simple', c'est-à-dire que cela reste court et simple - cela aide beaucoup. Les gens ont souvent tendance à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le devraient, et pas seulement dans le sport. Ce n'est pas bon, car tout cela est de l'énergie gaspillée".

"Tu dois te concentrer sur ce qui compte et oublier ce qui n'a pas d'importance. Tu dois mettre toute ton énergie dans les domaines où tu peux progresser. C'est ce que nous faisons", a résumé Joël Smets. "Il n'y a pas de secret, nous n'avons pas de programme d'entraînement particulier, ni de moto particulière... Nous avons juste notre tête pour faire un bon plan, nous y tenir et garder les deux pieds sur terre. C'est tout. Comme je l'ai dit : 'Keep it short and simple'".

Résultats MX2, Maggiora (17 septembre) :

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8. David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10. Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12. Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14. Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17. Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19. Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Classement du championnat du monde MX2 après l'événement 18 sur 19 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 points, champion du monde

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)