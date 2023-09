"KISS": la ricetta di Joël Smets per la Coppa del Mondo di Andrea Adamo

Un anno fa, anche gli osservatori più attenti della scena difficilmente avrebbero pensato che Andrea Adamo sarebbe stato il nuovo campione MX2 al penultimo Gran Premio della stagione 2023. Dopo tutto, il giovane italiano aveva ottenuto un solo podio in un GP nel 2022, sempre con i colori GASGAS in SM Action.

Tuttavia, da quando ha firmato per il Red Bull KTM Factory Racing Team e si è trasferito in Belgio alla fine dell'autunno dello scorso anno, il pilota di origine siciliana ha compiuto notevoli progressi sotto l'ala del suo nuovo team manager Antonio "Tony" Cairoli e, soprattutto, dell'allenatore e rider coach Joël Smets.

All'esordio del Campionato del Mondo in Argentina, Adamo ha conquistato il primo dei dieci podi conquistati finora in questa stagione. Nel GP di casa ad Arco ha vinto per la prima volta un Gran Premio e a Loket ha vinto per la prima volta una gara di classificazione. Da segnalare anche la sua seconda vittoria in un GP su fondo sabbioso, al Gran Premio di Finlandia a Vantaa, con un impeccabile risultato di 1-1, mentre la speranza Yamaha Jago Geerts si è definitivamente ritirata dalla corsa al titolo a causa del suo secondo infortunio.

Adamo ha certamente avuto dalla sua parte la fortuna in alcuni momenti decisivi, come lui stesso ha ammesso. Allo stesso tempo, però, il ventenne ha anche sottolineato dopo la vittoria del titolo a Maggiora domenica: "Ho cercato di dare il massimo in ogni singola gara e non di più - a volte era P2, a volte P5 e a volte P1. Posso accettare quando qualcuno è più veloce di me, e questa è la strategia che ho seguito per tutta la stagione - e ora sono campione del mondo".

Con il suo trionfo nel campionato del mondo, Andrea Adamo ha mandato in visibilio tutta l'Italia del motocross e naturalmente il team Red Bull KTM, davanti al pubblico di casa. Anche Joël Smets, 57 volte vincitore di un GP e cinque volte Campione del Mondo, ha esultato.

Durante l'incontro con SPEEDWEEK.com, Smets ha parlato del suo lavoro con il nuovo campione MX2: "Abbiamo iniziato a lavorare insieme circa a metà dello scorso anno e ci siamo conosciuti un po'. Ma il fatto che stiamo già vincendo il titolo è davvero fantastico. Quando abbiamo iniziato a preparare la stagione a novembre, onestamente, non avrei mai pensato che sarebbe successo questo. Naturalmente si cerca di progredire il più possibile, e nel modo migliore possibile, quindi passo dopo passo".

"Con Andrea abbiamo dovuto fare anche qualche passo indietro", ha precisato il 54enne belga. "Quando ha accettato l'idea che dovevamo fare un passo indietro e mettere tutto a posto prima, per poi andare avanti e fare progressi, ha accettato e ha detto: 'Mi sembra un buon piano'".

"In pratica abbiamo fatto un passo indietro da novembre a dicembre. Poi abbiamo fatto un passo avanti, tornando al livello dell'anno precedente. Poi a fine febbraio abbiamo fatto un passo avanti e credo che durante la stagione abbiamo fatto un altro passo avanti. Si tratta di essere realistici e di fare un buon piano. Perché se non si riesce a pianificare, anche il piano fallirà", ha sottolineato Smets.

Anche con il miglior piano, tuttavia, non ci si poteva aspettare un salto dall'ottavo posto nel Campionato del Mondo della stagione precedente alla vittoria del titolo nel 2023. "Sì, è pazzesco", ha concordato Smets. "Ma dimostra anche, ancora una volta, che se si fa un buon piano e ci si attiene ad esso - parola chiave KISS, 'keep it short and simple' - aiuta molto. Spesso le persone tendono a rendere le cose più complicate del necessario, e non solo nello sport. Questo non va bene, perché è tutta energia sprecata".

"Bisogna concentrarsi su ciò che conta e dimenticare ciò che non conta. Bisogna mettere tutte le energie nelle aree in cui si possono fare progressi. È quello che stiamo facendo", ha riassunto Joël Smets. "Non c'è nessun segreto, non abbiamo un programma di allenamento speciale o una bicicletta speciale... Abbiamo solo la testa per fare un buon piano, attenersi a quel piano e tenere entrambi i piedi per terra. Tutto qui. Come ho detto, 'Keep it short and simple'".

Risultati MX2, Maggiora (17 settembre):

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1.

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3° Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6° Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8° David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9° Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10° Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12° Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13° Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14° Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17° Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18° Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19° Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20° Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Classifica del Campionato del mondo MX2 dopo la prova 18 di 19:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 779 punti, Campione del Mondo.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3° Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6° Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)