"KISS": a receita de Joël Smets para a Taça do Mundo de Andrea Adamo

Andrea Adamo (20) foi coroado Campeão do Mundo de MX2 na sua primeira época como piloto de fábrica da Red Bull KTM. O treinador Joël Smets desempenhou um papel importante na ascensão do siciliano.

Há um ano atrás, mesmo os observadores atentos da cena dificilmente pensariam que Andrea Adamo seria o novo campeão MX2 no penúltimo Grande Prémio da época de 2023. Afinal de contas, o jovem italiano só tinha conseguido um pódio num GP em 2022 - ainda com as cores da GASGAS in SM Action.

No entanto, desde que assinou com a Red Bull KTM Factory Racing Team e se mudou para a Bélgica no final do outono do ano passado, o piloto nascido na Sicília fez progressos consideráveis sob a asa do seu novo chefe de equipa Antonio "Tony" Cairoli e, acima de tudo, do treinador e treinador de pilotos Joël Smets.

Na abertura do Campeonato do Mundo na Argentina, Adamo garantiu o seu primeiro de dez pódios até agora nesta temporada. No GP em casa, em Arco, ganhou um Grande Prémio pela primeira vez e em Loket ganhou uma corrida de classificação pela primeira vez. Também notável foi a sua segunda vitória num GP em superfícies arenosas no Grande Prémio da Finlândia em Vantaa - com um resultado impecável de 1-1, enquanto a esperança da Yamaha, Jago Geerts, finalmente se retirou da corrida ao título com a sua segunda lesão.

Adamo teve certamente a sorte do mais forte do seu lado em alguns momentos decisivos, como ele próprio admitiu. Ao mesmo tempo, no entanto, o jovem de 20 anos também enfatizou após a vitória do título em Maggiora no domingo: "Tentei dar o meu máximo em cada corrida e nada mais - às vezes era P2, às vezes P5 e às vezes P1. Consigo aceitar quando alguém é mais rápido do que eu, e foi essa a estratégia que segui durante toda a época - e agora sou campeão do mundo."

Com o seu triunfo no campeonato do mundo, Andrea Adamo levou toda a Itália do motocross e, claro, a equipa de fábrica da Red Bull KTM a um frenesim de alegria perante o seu público local. Joël Smets, ele próprio 57 vezes vencedor de GPs e cinco vezes Campeão do Mundo, também estava jubiloso.

No encontro com a SPEEDWEEK.com, Smets falou sobre o seu trabalho com o novo campeão de MX2: "Começámos a trabalhar juntos a meio do ano passado e começámos a conhecer-nos um pouco. Mas o facto de já estarmos a ganhar o título é realmente fantástico. Quando começámos a preparar a época em novembro, muito honestamente, nunca pensei que isto fosse acontecer. É claro que tentamos progredir o mais possível - e da melhor maneira possível, portanto, passo a passo."

"Com Andrea, tivemos até de dar alguns passos atrás", explicou o belga de 54 anos. "Quando ele concordou com a ideia de que tínhamos de dar um passo atrás e acertar tudo primeiro, e depois avançar e fazer progressos, ele concordou e disse: 'Parece-me um bom plano'."

"Basicamente, de novembro a dezembro demos um passo atrás. Depois demos um passo em frente, mais ou menos de volta ao nível do ano anterior. Depois, no final de fevereiro, demos um passo em frente e penso que durante a época demos outro passo em frente. O importante é ser realista e fazer um bom plano. Porque se falharmos no planeamento, o nosso plano também falhará", sublinhou Smets.

No entanto, mesmo com o melhor plano, um salto do oitavo lugar no Campeonato do Mundo na época anterior para a conquista do título em 2023 não era necessariamente expetável. "Sim, é uma loucura", concordou Smets. Mas também prova, mais uma vez, que se fizermos um bom plano e o seguirmos à risca - palavra-chave KISS, "keep it short and simple" - ajuda muito. Muitas vezes, as pessoas tendem a tornar as coisas mais complicadas do que é necessário, e não apenas no desporto. Isso não é bom porque é tudo energia desperdiçada".

"Temos de nos concentrar no que é importante e esquecer o que não é importante. Temos de colocar toda a nossa energia nas áreas em que podemos progredir. É isso que estamos a fazer", resumiu Joël Smets. "Não há nenhum segredo, não temos um programa de treino especial ou uma bicicleta especial... Só temos a cabeça para fazer um bom plano, manter esse plano e manter os dois pés no chão. É tudo. Como eu disse, 'seja curto e simples'."

Resultados MX2, Maggiora (17 de setembro):

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1.

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3º Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8º David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9º Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10º Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12º Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13º Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14º Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15º Jack Chambers (EUA), Kawasaki, 19-12

16º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17º Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18º Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19º Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Classificação do Campeonato do Mundo de MX2 após o evento 18 de 19:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 779 pontos, Campeão do Mundo.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3º Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)