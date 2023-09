Simon Längenfelder (GASGAS) remporte la course de qualification

Le pilote d'usine allemand de red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, a remporté la course de qualification MX2 à Matterley Basin et s'est ainsi hissé à la troisième place du classement. Il a de bonnes chances d'occuper la deuxième place du championnat du monde.

Le holeshot a été remporté par le pilote d'usine belge Red Bull KTM Sacha Coenen, juste devant son frère jumeau Lucas et Längenfelder. Längenfelder s'est imposé face aux frères belges dans la phase initiale et a contrôlé la course depuis la tête.

"C'était plus difficile qu'il n'y paraissait de l'extérieur", a expliqué l'Allemand. "L'adhérence de la piste varie selon les passages". Längenfelder s'est ainsi assuré sa 5e pole de la saison 2023 et les 10 points du championnat du monde pour le vainqueur.

Liam Everts (Red Bull KTM) n'a terminé qu'en 9e position. Lucas Coenen(Husqvarna) a chuté et a été relégué à la 13e place. Le champion EMX250 et pilote wildcard Andrea Bonacorsi(Yamaha) a terminé la course en 7e position.

Grâce à sa victoire en qualifications, Längenfelder est passé de la 4e à la 3e place du classement et n'est plus qu'à deux points de Geerts et de la 2e place avant les deux manches de dimanche. Si l'Allemand parvient à obtenir un résultat similaire dimanche, la 2e place du championnat du monde sera à sa portée ! Everts est relégué à la 4e place, à 8 points de Längenfelder, 3e.

Résultat des qualifications MX2, Matterley Basin

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Sacha Coenen (B), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Liam Everts (B), KTM

10. Jack Chambers (USA), Kawasaki

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classement du championnat du mondeMX2:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 788 points, champion du monde avant terme.

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 714,(-74)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 712,(-76)

4. Liam Everts (B), KTM, 704,(-84)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-230)

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-247)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 536,(-252)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 530,(-258)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 496,(-292)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-411)