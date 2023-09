Simon Längenfelder (GASGAS) vince la gara di qualificazione

Il pilota tedesco del team Red Bull GASGAS Simon Längenfelder ha vinto la gara di qualificazione MX2 a Matterley Basin, salendo così al terzo posto in classifica. Ha buone possibilità di raggiungere il secondo posto nel Campionato del Mondo.

Gara di qualificazioneMX2 per il Gran Premio di Gran Bretagna a Matterley Basin: il pilota tedesco della GASGAS Simon Längenfelder ha vinto la gara di qualificazione MX2, mettendosi così in una buona posizione per concludere la stagione sul podio.

L'holeshot è stato conquistato dal pilota belga della Red Bull KTM Sacha Coenen, che ha preceduto il fratello gemello Lucas e Längenfelder. Längenfelder ha preceduto i fratelli belgi nelle prime fasi e ha controllato la gara dalla testa.

"È stato più difficile di quanto sembrasse dall'esterno", ha spiegato il tedesco. "La pista ha un'aderenza diversa nelle varie sezioni". Längenfelder si è assicurato la sua quinta pole della stagione 2023 e i 10 punti del Campionato del Mondo per il vincitore.

Liam Everts (Red Bull KTM) ha concluso solo in P9. Lucas Coenen(Husqvarna) è caduto ed è sceso in P13. Il campione EMX250 e pilota wildcard Andrea Bonacorsi(Yamaha) ha concluso la gara in P7.

Con la vittoria nelle qualifiche, Längenfelder è passato dalla P4 alla P3 in classifica ed è a soli 2 punti da Geerts e dalla P2 prima delle due gare di domenica. Se il tedesco dovesse ottenere un risultato simile domenica, la P2 del Campionato del Mondo sarebbe alla sua portata! Everts è sceso in P4, a 8 punti da Längenfelder, terzo.

Risultato qualifiche MX2, Matterley Basin

1° Simon Längenfelder (D), GASGAS

2° Andrea Adamo (I), KTM

3° Jago Geerts (B), Yamaha

4° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5° Sacha Coenen (B), KTM

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8° Thibault Benistant (F), Yamaha

9° Liam Everts (B), KTM

10° Jack Chambers (USA), Kawasaki

11° Rick Elzinga (NL), Yamaha

12° Isak Gifting (S), GASGAS

13° Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classifica del Campionato mondialeMX2:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 788 punti, primo campione del mondo.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 714,(-74)

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 712,(-76)

4° Liam Everts (B), KTM, 704,(-84)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-230)

6° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-247)

7° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 536,(-252)

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 530,(-258)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 496,(-292)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-411)