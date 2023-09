Simon Längenfelder (GASGAS) vence a corrida de qualificação

O piloto alemão de fábrica da Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, venceu a corrida de qualificação de MX2 em Matterley Basin e subiu assim ao terceiro lugar da classificação. Ele tem boas hipóteses de chegar ao segundo lugar do Campeonato do Mundo.

Corrida de qualificaçãoMX2 para o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Matterley Basin: O piloto de fábrica alemão da GASGAS, Simon Längenfelder, venceu a corrida de qualificação MX2 e colocou-se assim numa boa posição para terminar a época no pódio.

O holeshot foi ganho pelo piloto de fábrica belga da Red Bull KTM , Sacha Coenen, mesmo à frente do seu irmão gémeo Lucas e de Längenfelder. Längenfelder ultrapassou os irmãos belgas na fase inicial e controlou a corrida a partir da frente.

"Foi mais difícil do que parecia visto de fora", explicou o alemão. "A pista tem uma aderência diferente nas diferentes secções." Längenfelder garantiu a sua 5ª pole da temporada de 2023 e os 10 pontos do Campeonato do Mundo para o vencedor.

Liam Everts (Red Bull KTM) terminou apenas na P9. Lucas Coenen(Husqvarna) sofreu uma queda e caiu para a P13. O Campeão EMX250 e piloto wildcard Andrea Bonacorsi(Yamaha) terminou a corrida na P7.

Com a vitória na qualificação, Längenfelder subiu de P4 para P3 na classificação e está apenas a 2 pontos de Geerts e do P2 antes das duas rondas de domingo. Se o alemão conseguir um resultado semelhante no domingo, o P2 do Campeonato do Mundo está ao seu alcance! Everts caiu para P4, 8 pontos atrás de Längenfelder em 3º.

Resultado da qualificação MX2, Matterley Basin

1º Simon Längenfelder (D), GASGAS

2º Andrea Adamo (I), KTM

3º Jago Geerts (B), Yamaha

4º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5º Sacha Coenen (B), KTM

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8º Thibault Benistant (F), Yamaha

9º Liam Everts (B), KTM

10º Jack Chambers (EUA), Kawasaki

11º Rick Elzinga (NL), Yamaha

12º Isak Gifting (S), GASGAS

13º Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classificação do Campeonato do Mundo deMX2:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 788 pontos, Campeão do Mundo antecipado.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 714,(-74)

3º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 712,(-76)

4º Liam Everts (B), KTM, 704,(-84)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-230)

6º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-247)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 536,(-252)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 530,(-258)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 496,(-292)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-411)