Simon Längenfelder (GASGAS) remporte la course 1

Le pilote officiel allemand de Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, a remporté la première manche du MX2 à Matterley Basin en partant de la ligne d'arrivée et s'est ainsi classé deuxième au classement du championnat du monde.

Première manche de classement MX2 du MXGP de Grande-Bretagne à Matterley Basin: le poleman Simon Längenfelder (GASGAS) s'est imposé en partant de la ligne d'arrivée et se hisse à la deuxième place du classement avant la dernière course de la saison. Pour l'Allemand, il s'agit déjà du 11e holeshot et de la 8e victoire de la saison.

Alors que le titre a déjà été décerné il y a une semaine à Maggiora (Italie), les places sur le podium se jouent encore en Angleterre. Le pilote officiel Yamaha Thibault Benistant s'est classé derrière Längenfelder pendant toute la durée de la course et s'est retrouvé plusieurs fois à portée de tir. A la fin, les trois premiers, Längenfelder, Benistant et Geerts, n'étaient séparés que par une seconde. Dans le dernier tour, Geerts a attaqué, mais il n'a pas réussi à dépasser Benistant. C'est donc justement son coéquipier français qui a privé le Belge de deux points précieux dans la lutte pour la deuxième place.

Avant la deuxième manche décisive, trois points séparent encore Geerts et Längenfelder. Si Geerts remporte la deuxième manche devant Längenfelder, il sera vice-champion du monde. Si Längenfelder reste devant Geerts, il sera deuxième du championnat du monde.

Liam Everts, qui se trouvait également parmi les candidats au podium avant la finale de la saison, n'a terminé qu'en 7e position. Son retard sur Längenfelder est déjà de 19 points. Il est donc fort probable que la lutte pour les deuxième et troisième places se joue entre Längenfelder et Geerts.

Résultat MX2, manche 1, Matterley Basin

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Liam Everts (B), KTM

8. Camden Mc Lellan(RSA), Honda

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14. Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna

15. Jan Pancar(SLO), KTM

16. Jack Chambers (USA), Kawasaki

17. Sacha Coenen (B), KTM

18. Taylor Hammal (GB), KTM

19. Emil Weckman(FIN), Honda

20. Arvid Lüning (S), GASGAS

MX2 Classement du championnat du monde après la course 1 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 806 points, champion du monde avant terme

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 737,(-69)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 734,(-72)

4. Liam Everts (B), KTM, 718,(-88)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 568,(-238)

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 552,(-254)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 551,(-255)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 546,(-260)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 518,(-288)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 389,(-417)