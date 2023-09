Simon Längenfelder (GASGAS) vince gara 1

Prima manche MX2 dell'MXGP di Gran Bretagna a Matterley Basin: il poleman Simon Längenfelder (GASGAS) ha vinto con una vittoria in partenza e si è portato al secondo posto in classifica prima dell'ultimo round della stagione. Per il tedesco si trattava già dell'11° holeshot e dell'8° vittoria di gara della stagione.

Dopo che il titolo era già stato deciso una settimana fa a Maggiora (Italia), i posti sul podio sono ancora in gioco in Inghilterra. Il pilota ufficiale Yamaha Thibault Benistant è stato dietro a Längenfelder per tutta la durata della gara e si è avvicinato più volte. Alla fine, i primi tre, Längenfelder, Benistant e Geerts, erano separati da un solo secondo. Nell'ultimo giro Geerts ha attaccato, ma non è riuscito a passare Benistant. Così, il suo compagno di squadra francese, tra tutti, ha sottratto due punti preziosi al belga nella lotta per il secondo posto.

Prima della seconda manche decisiva, Geerts e Längenfelder erano ancora separati da 3 punti. Se Geerts vincesse la seconda manche davanti a Längenfelder, sarebbe il secondo classificato. Se Längenfelder dovesse rimanere davanti a Geerts, sarebbe il secondo classificato del Campionato del Mondo.

Liam Everts, che era anche tra i candidati al podio prima del finale di stagione, ha concluso solo in P7. È già a 19 punti da Längenfelder. Ciò significa che la battaglia per il 2° e 3° posto sarà probabilmente decisa tra Längenfelder e Geerts.

Risultato MX2, 1° round, Matterley Basin

1° Simon Längenfelder (D), GASGAS

2° Thibault Benistant (F), Yamaha

3° Jago Geerts (B), Yamaha

4° Andrea Adamo (I), KTM

5° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7° Liam Everts (B), KTM

8° Camden Mc Lellan(RSA), Honda

9° Rick Elzinga (NL), Yamaha

10° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

11° Lucas Coenen (B), Husqvarna

12° Oriol Oliver (E), KTM

13° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14° Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna

15° Jan Pancar(SLO), KTM

16° Jack Chambers (USA), Kawasaki

17° Sacha Coenen (B), KTM

18° Taylor Hammal (GB), KTM

19° Emil Weckman(FIN), Honda

20° Arvid Lüning (S), GASGAS

Classifica del Campionato mondialeMX2 dopo gara 1:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 806 punti, primo campione del mondo.

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 737,(-69)

3° Jago Geerts (B), Yamaha, 734,(-72)

4° Liam Everts (B), KTM, 718,(-88)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 568,(-238)

6° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 552,(-254)

7° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 551,(-255)

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 546,(-260)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 518,(-288)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 389,(-417)