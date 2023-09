Simon Längenfelder (GASGAS) vence a corrida 1

Com uma vitória à partida, o piloto de fábrica alemão da Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, venceu a primeira ronda de MX2 em Matterley Basin e alcançou assim o segundo lugar na classificação do Campeonato do Mundo.

Primeira ronda de MX2 do MXGP da Grã-Bretanha em Matterley Basin: O pole setter Simon Längenfelder (GASGAS) venceu com uma vitória no start-finish e subiu para o segundo lugar na classificação antes da última ronda da temporada. Para o alemão foi já o 11º holeshot e a 8ª vitória da época.

Depois de a decisão do título já ter sido tomada há uma semana em Maggiora (Itália), os lugares do pódio ainda estão em jogo em Inglaterra. O piloto de fábrica da Yamaha, Thibault Benistant, esteve atrás de Längenfelder durante toda a corrida e esteve várias vezes a uma curta distância. No final, os três primeiros, Längenfelder, Benistant e Geerts, estavam separados por apenas um segundo. Na última volta, Geerts atacou, mas não conseguiu passar Benistant. Assim, o seu colega de equipa francês, mais do que ninguém, tira dois pontos valiosos ao belga na luta pelo segundo lugar.

Antes da segunda corrida decisiva, Geerts e Längenfelder ainda estavam separados por 3 pontos. Se Geerts vencer a segunda corrida à frente de Längenfelder, será o segundo classificado. Se Längenfelder ficar à frente de Geerts, será o segundo classificado do Campeonato do Mundo.

Liam Everts, que também estava entre os candidatos ao pódio antes do final da temporada, terminou apenas em P7. Ele já está 19 pontos atrás de Längenfelder. Isto significa que a luta pelo 2º e 3º lugar será muito provavelmente decidida entre Längenfelder e Geerts.

Resultado MX2, 1ª ronda, Matterley Basin

1º Simon Längenfelder (D), GASGAS

2º Thibault Benistant (F), Yamaha

3º Jago Geerts (B), Yamaha

4º Andrea Adamo (I), KTM

5º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7º Liam Everts (B), KTM

8º Camden Mc Lellan(RSA), Honda

9º Rick Elzinga (NL), Yamaha

10º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna

12º Oriol Oliver (E), KTM

13º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14º Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna

15º Jan Pancar(SLO), KTM

16º Jack Chambers (EUA), Kawasaki

17º Sacha Coenen (B), KTM

18º Taylor Hammal (GB), KTM

19º Emil Weckman(FIN), Honda

20º Arvid Lüning (S), GASGAS

Classificação do Campeonato do MundoMX2 após a corrida 1:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 806 pontos, primeiro Campeão do Mundo.

3º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 737,(-69)

3º Jago Geerts (B), Yamaha, 734,(-72)

4º Liam Everts (B), KTM, 718,(-88)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 568,(-238)

6º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 552,(-254)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 551, (-255)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 546,(-260)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 518,(-288)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 389,(-417)