Jago Geerts (Yamaha) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne

Finale de la saisonMX2 à Matterley Basin (Grande-Bretagne) : Après que le pilote officiel allemand de Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, ait remporté la première manche, la dernière course de la saison a été consacrée à la médaille d'argent du championnat du monde. Längenfelder avait pris la P2 après la course 1, mais Geerts n'avait que 3 points de retard sur la P3.

Liam Everts(KTM) a tiré le holeshot devant Kay de Wolf(Husqvarna), Andrea Adamo(KTM) et Simon Längenfelder (GASGAS). Geerts n'a pas pris un bon départ dans cette course et est parti du milieu du peloton. Il était 'on fire': dès le premier tour, Geerts a gagné plusieurs places et s'est retrouvé derrière son adversaire direct au championnat du monde, Längenfelder.

Au troisième tour, Geerts a dépassé l'Allemand et s'est classé quatrième. Avec Geerts en P4 et Längenfelder en P5, ce dernier aurait tout de même été vice-champion du monde. Geerts a résolument opté pour l'attaque et a d'abord dépassé Everts, puis Adamo et de Wolf dans les trois derniers tours. Avec une victoire, la médaille d'argent ne pouvait plus être enlevée au Belge, même si Längenfelder avait terminé deuxième dans cette course. Mais Längenfelder n'a pas réussi à se rapprocher de la tête lors du deuxième heat et a dû se contenter de la P4.

Geerts a remporté le Grand-Prix avec un résultat de 3-1 devant Längenfelder (1-4) et le champion du monde Adamo (4-3). Le Belge a donc fini deuxième du championnat du monde et Längenfelder troisième du championnat du monde MX2 2023, avec 4 points de retard sur le Belge. Liam Everts a quant à lui terminé le championnat du monde en P4.

"C'est une bonne fin pour ma carrière en MX2", a déclaré le vainqueur Geerts, qui passera en MXGP l'année prochaine. "Cette année, j'ai été très malchanceux. La médaille d'argent était ce qu'il était possible d'obtenir maintenant. Terminer la saison avec une victoire en Grand Prix est aussi une bonne chose après une année avec tant de revers".

Résultat MX2, Matterley Basin

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan(RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar(SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman(FIN), Honda, 19-DNS

Classement final du championnat du mondeMX2 2023 après 19 manches :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10e Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394