Jago Geerts (Yamaha) vince il Gran Premio di Gran Bretagna

Finale di stagioneMX2 a Matterley Basin (Gran Bretagna): Dopo che il pilota tedesco della Red Bull GASGAS Simon Längenfelder aveva vinto la prima manche, l'ultima gara della stagione era dedicata alla medaglia d'argento del Campionato del Mondo. Längenfelder aveva conquistato la P2 dopo gara 1, ma Geerts era a soli 3 punti di distanza in P3.

Liam Everts(KTM) ha conquistato l'holeshot davanti a Kay de Wolf(Husqvarna), Andrea Adamo(KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS). Geerts non è partito bene in questa gara ed è partito da metà classifica. Era "on fire": già nel primo giro Geerts ha recuperato diverse posizioni e si è trovato dietro il suo diretto avversario nel Campionato del Mondo Längenfelder.

Al terzo giro Geerts ha superato il tedesco e ha raggiunto la P4. Ma con Geerts in P4 e Längenfelder in P5, Längenfelder sarebbe stato comunque secondo. Geerts è andato costantemente all'attacco e ha superato prima Everts e negli ultimi 3 giri Adamo e de Wolf. Con una vittoria, la medaglia d'argento non poteva più essere tolta al belga, anche se Längenfelder fosse arrivato secondo in questa gara. Tuttavia, Längenfelder non si è avvicinato alla vetta nella seconda manche e si è dovuto accontentare della P4.

Geerts ha vinto il Gran Premio con un risultato di 3-1 davanti a Längenfelder (1-4) e al campione del mondo Adamo (4-3). Alla fine il belga si è classificato secondo nel Campionato del Mondo e Längenfelder terzo nel Campionato del Mondo MX2 2023, a 4 punti dal belga. Liam Everts ha concluso il Campionato del Mondo in P4.

"Questo è un buon finale per la mia carriera in MX2", ha detto il vincitore Geerts, che passerà alla classe MXGP il prossimo anno. "Quest'anno ho avuto molta sfortuna. La medaglia d'argento era la cosa possibile da ottenere ora. Concludere la stagione con una vittoria in un Gran Premio è anche positivo dopo un anno con così tante battute d'arresto".

Risultato MX2, Matterley Basin

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6° Liam Everts (B), KTM, 7-5

7° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 10-8

9° Camden Mc Lellan(RSA), Honda, 8-13

10° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12° Jan Pancar(SLO), KTM, 15-10

13° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15° Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16° Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna, 14-14

17° Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18° Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19° Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20° Emil Weckman(FIN), Honda, 19-DNS

Classifica finale del Campionato del MondoMX2 2023 dopo 19 prove:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 826 punti.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 759 punti

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4° Liam Everts (B), KTM, 734

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 565

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394