Jago Geerts (Yamaha) vence o Grande Prémio da Grã-Bretanha

Com uma vitória na segunda corrida, o piloto de fábrica belga da Yamaha, Jago Geerts, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha e garantiu assim a medalha de prata do Campeonato do Mundo. Simon Längenfelder (GASGAS) ficou em terceiro.

Final da temporadaMX2 em Matterley Basin (Grã-Bretanha): Depois de o piloto de fábrica alemão da Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, ter vencido a primeira bateria, a última corrida da época foi sobre a medalha de prata do Campeonato do Mundo. Längenfelder tinha assumido a P2 após a corrida 1, mas Geerts estava apenas a 3 pontos de distância na P3.

Liam Everts(KTM) fez o holeshot à frente de Kay de Wolf(Husqvarna), Andrea Adamo(KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS). Geerts não teve um bom começo nesta corrida e partiu do meio do pelotão. Já na primeira volta, Geerts recuperou vários lugares e ficou atrás do seu adversário direto no Campeonato do Mundo, Längenfelder.

Na terceira volta, Geerts ultrapassou o alemão e alcançou a P4. Mas com Geerts em P4 e Längenfelder em P5, Längenfelder ainda teria sido o segundo classificado. Geerts atacou constantemente e ultrapassou primeiro Everts e, nas últimas 3 voltas, Adamo e de Wolf. Com uma vitória, a medalha de prata já não podia ser retirada ao belga, mesmo que Längenfelder tivesse terminado em segundo nesta corrida. No entanto, Längenfelder não se aproximou do topo na segunda manga e teve de se contentar com o P4.

Geerts venceu o Grande Prémio com um resultado de 3-1, à frente de Längenfelder (1-4) e do Campeão do Mundo Adamo (4-3). Assim, no final, o belga terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo e Längenfelder em terceiro no Campeonato do Mundo de MX2 de 2023, 4 pontos atrás do belga. Liam Everts terminou o Campeonato do Mundo em P4.

"Este é um bom final para a minha carreira na MX2", disse o vencedor Geerts, que vai subir para a classe MXGP no próximo ano. "Este ano tive muito azar. A medalha de prata era a coisa possível de se conseguir agora. Terminar a época com uma vitória no Grande Prémio também é bom depois de um ano com tantos contratempos."

Resultado MX2, Matterley Basin

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6º Liam Everts (B), KTM, 7-5

7º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 10-8

9º Camden Mc Lellan(RSA), Honda, 8-13

10º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12º Jan Pancar(SLO), KTM, 15-10

13º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14º Jack Chambers (EUA), Kawasaki, 16-11

15º Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16º Jorgen Matthias Talviku(EST), Husqvarna, 14-14

17º Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18º Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19º Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20º Emil Weckman(FIN), Honda, 19-DNS

Classificação final do Campeonato do Mundo deMX2 2023 após 19 rondas:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 pontos.

2.º Jago Geerts (B), Yamaha, 759 pontos

3.º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4º Liam Everts (B), KTM, 734 pontos

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394