Simon Längenfelder (19) finaliza tercero el Campeonato del Mundo de MX2

En la ronda final del Campeonato del Mundo de Motocross 2023 en Matterley Basin, Simon Längenfelder demostró una vez más de qué pasta está hecho. En la espaciosa pista del sur de Inglaterra, el piloto de GASGAS se aseguró la pole position en la carrera clasificatoria del sábado y aprovechó al máximo esta ventaja. En la primera carrera reaccionó a la perfección y lideró la carrera directamente. En las 14 vueltas dominó y se aseguró la victoria de carrera por delante de los pilotos oficiales de Yamaha Thibault Benistant y Jago Geerts.

En la segunda carrera, la salida no funcionó a la perfección y tras unas pocas curvas tuvo que conformarse con la cuarta posición por detrás de todo el equipo oficial de KTM. En los primeros compases, Geerts adelantó al piloto de Regnitzlosau y se distanció rápidamente. A mitad de carrera, el piloto de 19 años se acercó a Liam Everts (KTM) y recuperó la cuarta plaza. Esto significaba que Längenfelder iba camino del subcampeonato, siempre que nada cambiara en el orden de Adamo (KTM), De Wolf (Husqvarna) y Geerts. Pero con el cuchillo entre los dientes, Geerts recortó distancias con los pilotos que le precedían, se hizo con la victoria y pasó a ocupar la posición de plata en la clasificación del Campeonato del Mundo. El romano por elección terminó segundo en la clasificación del día.

Längenfelder realizó una magnífica temporada 2023, que terminó con el bronce pese a romperse el brazo en mayo. Cinco poles, ocho victorias en carrera y dos triunfos en Grandes Premios, en España y Suecia, deberían bastar como aval. Además, hubo una bonificación extra de 5.000 euros para el simpático franconiano por el mayor número de holeshots de la temporada.

"Lo hice lo mejor que pude, pero no fue suficiente para el segundo puesto en el campeonato", lamentó Längenfelder. "Aun así, ha sido un gran año, con nueve podios y once holeshots. Desgraciadamente, no pude participar en tres fines de semana debido a mi lesión en el brazo, pero después lo conseguimos y demostramos de lo que somos capaces. Muchas gracias a todos los que me ayudaron en los buenos y malos momentos".

Resultados MX2, Matterley Basin:

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1.

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6º Liam Everts (B), KTM, 7-5

7º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9º Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12º Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14º Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15º Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16º Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17º Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18º Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19º Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Clasificación final del Campeonato del Mundo MX2 2023 tras 19 pruebas:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 puntos.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 759 puntos

3º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4º Liam Everts (B), KTM, 734 puntos

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394