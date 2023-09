Simon Längenfelder (19 ans) termine troisième du championnat du monde MX2

Lors de la course du championnat du monde de motocross MX2 à Matterley Basin, le pilote officiel Red Bull Gasgas Simon Längenfelder a terminé une très bonne saison à la troisième place du classement général du championnat du monde. Il a en outre remporté sa huitième victoire en course.

Lors de la dernière manche du championnat du monde de motocross 2023 à Matterley Basin, Simon Längenfelder a une nouvelle fois montré de quoi il était capable. Sur le vaste circuit du sud de l'Angleterre, le pilote GASGAS s'est assuré la pole position lors de la course de qualification du samedi et a profité de cet avantage. Lors de la première course, il a parfaitement réagi et a directement mené la course. Il a dominé les 14 tours et s'est assuré la victoire de la course devant les pilotes officiels Yamaha Thibault Benistant et Jago Geerts.

Lors de la deuxième course d'évaluation, le départ n'a pas été optimal et il a dû se classer en quatrième position après quelques virages, derrière l'équipe d'usine KTM au complet. Dans la phase initiale, Geerts a dépassé le pilote de Regnitzlosau et s'est rapidement détaché. À la mi-course, le jeune homme de 19 ans s'est rapproché de Liam Everts (KTM) et a récupéré la quatrième place. Längenfelder se trouvait ainsi en route pour le titre de vice-champion du monde, à condition que rien ne change dans l'ordre d'Adamo (KTM), De Wolf (Husqvarna) et Geerts. Mais le couteau entre les dents, Geerts a comblé l'écart avec ses prédécesseurs, remportant la victoire et se hissant à la place de médaille d'argent au classement du championnat du monde. Au classement du jour, le Romain d'adoption a terminé deuxième.

Längenfelder a réalisé une saison 2023 grandiose, qu'il a terminée en bronze malgré une fracture du bras en mai. Cinq pole positions, huit victoires de course et deux Grands Prix remportés en Espagne et en Suède devraient suffire à le convaincre. En outre, le sympathique Franconien a reçu 5000€ de bonus supplémentaire pour le plus grand nombre de holeshots de la saison.

"J'ai fait de mon mieux, mais cela n'a pas suffi pour la deuxième place du championnat", a regretté Längenfelder. "Malgré tout, ce fut une année formidable avec neuf podiums et onze holeshots. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à trois week-ends à cause de ma blessure au bras, mais ensuite, nous avons réussi et montré ce dont nous étions capables. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé dans les bons et les mauvais moments".

Résultats MX2, Matterley Basin :

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Classement final du championnat du monde MX2 2023 après 19 manches :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10e Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394