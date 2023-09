Simon Längenfelder (19) chiude il Campionato del Mondo MX2 al terzo posto

Nell'ultima prova del Campionato mondiale di motocross 2023 a Matterley Basin, Simon Längenfelder ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto. Sulla spaziosa pista nel sud dell'Inghilterra, il pilota GASGAS si è assicurato la pole position nella gara di qualificazione di sabato e ha sfruttato al massimo questo vantaggio. Nella prima manche di gara ha reagito perfettamente e ha condotto direttamente la gara. Nei 14 giri ha dominato e si è assicurato la vittoria di gara davanti ai piloti ufficiali Yamaha Thibault Benistant e Jago Geerts.

Nella seconda gara, la partenza non è stata perfetta e dopo poche curve ha dovuto accontentarsi della quarta posizione dietro all'intero team KTM. Nelle prime fasi, Geerts ha superato il pilota di Regnitzlosau e si è rapidamente staccato. A metà gara, il 19enne si è avvicinato a Liam Everts (KTM) e ha recuperato il quarto posto. Ciò significa che Längenfelder era in corsa per il secondo posto, a patto che non cambiasse l'ordine di Adamo (KTM), De Wolf (Husqvarna) e Geerts. Ma con il coltello tra i denti, Geerts ha colmato il divario dai piloti che lo precedevano, conquistando la vittoria e la medaglia d'argento nella classifica del Campionato del Mondo. Il romano per scelta si è piazzato al secondo posto nella classifica di giornata.

Längenfelder ha disputato una straordinaria stagione 2023, conclusa con il bronzo nonostante la rottura del braccio a maggio. Cinque pole position, otto vittorie in gara e due Gran Premi vinti in Spagna e in Svezia dovrebbero essere sufficienti per affermarlo. Inoltre, il simpatico francofortese ha ricevuto un bonus extra di 5.000 euro per il maggior numero di holeshot della stagione.

"Ho fatto del mio meglio, ma non è stato sufficiente per il secondo posto in campionato", si è rammaricato Längenfelder. "È stato comunque un grande anno con nove podi e undici holeshot. Purtroppo non ho potuto partecipare a tre weekend a causa dell'infortunio al braccio, ma poi ce l'abbiamo fatta e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato nei momenti belli e brutti".

Risultati MX2, Matterley Basin:

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1.

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6° Liam Everts (B), KTM, 7-5

7° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8° Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9° Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12° Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15° Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16° Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17° Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18° Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19° Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20° Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Classifica finale del Campionato del Mondo MX2 2023 dopo 19 prove:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 826 punti.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 759 punti

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4° Liam Everts (B), KTM, 734

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7° Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394