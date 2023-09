Simon Längenfelder (19) termina o Campeonato do Mundo de MX2 em terceiro lugar

Na ronda do Campeonato do Mundo de Motocross MX2 em Matterley Basin, o piloto de fábrica da Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder, terminou uma temporada muito forte em terceiro lugar na geral. Para além disso, conquistou a sua oitava vitória na corrida.

Na última ronda do Campeonato do Mundo de Motocross 2023 em Matterley Basin, Simon Längenfelder mostrou mais uma vez do que é feito. Na espaçosa pista no sul de Inglaterra, o piloto da GASGAS garantiu a pole position na corrida de qualificação no sábado e aproveitou ao máximo esta vantagem. Na primeira corrida, ele reagiu perfeitamente e liderou a corrida diretamente. Nas 14 voltas dominou e garantiu a vitória à frente dos pilotos de fábrica da Yamaha, Thibault Benistant e Jago Geerts.

Na segunda corrida, a partida não correu na perfeição e, após algumas curvas, teve de se contentar com a quarta posição, atrás de toda a equipa de fábrica da KTM. Na fase inicial, Geerts ultrapassou o piloto de Regnitzlosau e rapidamente se afastou. A meio da corrida, o jovem de 19 anos aproximou-se de Liam Everts (KTM) e recuperou o quarto lugar. Isto significava que Längenfelder estava no caminho certo para o segundo lugar, desde que nada mudasse na ordem de Adamo (KTM), De Wolf (Husqvarna) e Geerts. Mas com a faca entre os dentes, Geerts reduziu a distância para os pilotos à sua frente, conquistou a vitória e passou para a posição de medalha de prata na classificação do Campeonato do Mundo. O romano por opção terminou em segundo lugar na classificação do dia.

Längenfelder fez uma excelente época de 2023, que terminou com o bronze, apesar de ter partido o braço em maio. Cinco pole positions, oito vitórias em corridas e duas vitórias em Grandes Prémios em Espanha e na Suécia devem ser suficientes para uma declaração. Além disso, houve um bónus extra de 5.000 euros para o simpático francónio pelo maior número de "holeshots" da época.

"Dei o meu melhor, mas não foi suficiente para o segundo lugar no campeonato", lamentou Längenfelder. "Mesmo assim, foi um grande ano, com nove pódios e onze holeshots. Infelizmente, não pude participar em três fins-de-semana devido à minha lesão no braço, mas depois disso conseguimos e mostrámos do que somos capazes. Um grande obrigado a todos os que me ajudaram nos bons e maus momentos."

Resultados MX2, Matterley Basin:

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1.

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6º Liam Everts (B), KTM, 7-5

7º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9º Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12º Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14º Jack Chambers (EUA), Kawasaki, 16-11

15º Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16º Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17º Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18º Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19º Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Classificação final do Campeonato do Mundo de MX2 2023 após 19 rondas:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 pontos.

2.º Jago Geerts (B), Yamaha, 759 pontos

3.º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4º Liam Everts (B), KTM, 734 pontos

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394