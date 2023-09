Liam Everts (KTM) tras el 4º puesto: sentimientos encontrados

Liam Everts terminó su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Motocross en la categoría MX2 como piloto oficial del equipo Red Bull KTM en una buena cuarta posición. Pero más hubiera sido posible para el belga. Simon Längenfelder, Jago Geerts y Everts sólo estaban separados por cuatro puntos antes del final en Matterely Basin, por lo que la lucha por el subcampeonato estaba abierta.

Liam Everts, sin embargo, no se desenvolvió bien en la rápida pista con relativamente pocos trazados diferentes, nunca estuvo entre los cinco primeros en las sesiones de entrenamientos. El belga de 19 años ya perdió puntos frente a sus rivales en la carrera clasificatoria y terminó 7º y 5º el domingo, lo que era demasiado poco para intervenir en la lucha por el podio.

La culpa, sin embargo, la tuvieron en realidad las secuelas de la desagradable caída sufrida una semana antes en la carrera 2 de Maggiora, cuando Everts recibió el impacto del manillar de su moto en la parte superior del cuerpo y el consiguiente cero. Everts también había sufrido algunas dolorosas contusiones en esa zona.

Así pues, Matterely se convirtió en una tarea titánica. "Ha sido un fin de semana duro para mí en general", confirmó el hijo del campeón del récord Stefan Everts (51). "Pude mejorar un poco en cada sesión, lo que fue positivo. Terminar la primera tanda sólo en séptima posición no me sentó bien, no se puede decir nada más al respecto".

"Estuvo bien que luego consiguiera el holeshot en la segunda tanda. He podido luchar en cabeza durante algunas vueltas y luego he terminado quinto. Ahora tengo sentimientos encontrados sobre el final de 2023. Pero ha sido una gran temporada en general, con tres victorias en Grandes Premios y ocho veces en el podio. Ahora estoy deseando que llegue el MXoN".

Por cierto, Everts competirá por Bélgica en la categoría Open en el Motocross de las Naciones de Ernee con una KTM 450cc.

Resultado MX2, Matterley Basin, 24 de septiembre de 2023

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6º Liam Everts (B), KTM, 7-5

7º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9º Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12º Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14º Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15º Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16º Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17º Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18º Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19º Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Clasificación final del Campeonato del Mundo MX2 2023 tras 19 pruebas:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 puntos.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 759 puntos

3º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4º Liam Everts (B), KTM, 734 puntos

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394