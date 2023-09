Liam Everts (KTM) après sa 4e place au championnat du monde : sentiments mitigés

Liam Everts a terminé sa première saison en championnat du monde de motocross dans la catégorie MX2 en tant que pilote d'usine du team Red Bull-KTM à une bonne quatrième place. Mais il aurait été possible pour le Belge de faire encore mieux. Simon Längenfelder, Jago Geerts et Everts n'étaient séparés que par quatre points avant la finale à Matterely Basin, la lutte pour le titre de vice-champion était donc ouverte.

Liam Everts ne s'est cependant pas bien adapté à la piste rapide avec relativement peu de voies différentes, il n'a jamais été dans le top 5 lors des entraînements. Le Belge de 19 ans a perdu des points sur ses concurrents dès la course de qualification et a terminé 7e et 5e le dimanche, ce qui était insuffisant pour se mêler à la lutte pour le podium.

La faute aux séquelles de la mauvaise chute survenue une semaine plus tôt lors de la course 2 à Maggiora, lorsque Everts s'est pris le guidon de sa moto dans le torse, et au zéro qui en a résulté. Everts s'était également fait quelques contusions douloureuses.

Matterely est donc devenu un travail de titan. "Ce fut un week-end difficile pour moi en général", confirme le fils du champion Stefan Everts (51 ans). "J'ai certes pu m'améliorer un peu à chaque session, ce qui est positif. Finir seulement septième de la première manche ne m'a pas fait sentir bien, on ne peut pas en dire plus".

"C'était bien de réussir le holeshot dans la deuxième manche. J'ai pu me battre à l'avant pendant quelques tours et je suis arrivé en cinquième position. Maintenant, j'ai en quelque sorte des sentiments mitigés concernant la fin de 2023. Mais au total, ce fut une saison formidable, avec trois victoires en Grand Prix et huit podiums. Je suis maintenant impatient de participer au MXoN".

Lors du Motocross des Nations à Ernee, Everts représentera d'ailleurs la Belgique dans la catégorie Open avec une KTM 450.

Résultats MX2, Matterley Basin, 24 septembre 2023

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

MX2 Classement final du championnat du monde 2023 après 19 manches :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10e Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394