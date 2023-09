Liam Everts (KTM) dopo il 4° posto: sentimenti contrastanti

Liam Everts ha concluso la sua prima stagione nel Campionato del Mondo di Motocross nella classe MX2 come pilota ufficiale del team Red Bull KTM con un buon quarto posto. Ma il belga avrebbe potuto fare di più. Simon Längenfelder, Jago Geerts ed Everts erano separati da soli quattro punti prima della finale di Matterely Basin, quindi la lotta per il secondo posto era aperta.

Liam Everts, tuttavia, non si è trovato bene sul veloce tracciato con relativamente pochi tracciati diversi, non è mai entrato nella top-5 nelle sessioni di prove. Il 19enne belga ha già perso punti a favore dei suoi rivali nella gara di qualificazione e ha concluso 7° e 5° domenica, troppo poco per intervenire nella lotta per il podio.

La colpa, però, è stata in realtà dei postumi della brutta caduta di una settimana prima in gara 2 a Maggiora, quando Everts è stato colpito dal manubrio della sua moto nella parte superiore del corpo e dal conseguente zero. Everts aveva anche riportato alcune dolorose contusioni in quel punto.

La gara di Matterely è diventata quindi un'impresa titanica. "È stato un fine settimana difficile per me in generale", ha confermato il figlio del campione di record Stefan Everts (51). "Sono riuscito a migliorare un po' in ogni sessione, il che è stato positivo. Finire la prima manche solo al settimo posto non è stata una bella sensazione, non si può dire altro".

"È stato bello riuscire a ottenere l'holeshot nella seconda manche. Sono stato in grado di lottare in testa per alcuni giri e poi ho concluso quinto. Ora ho sentimenti contrastanti riguardo alla fine del 2023. Ma nel complesso è stata una grande stagione, con tre Gran Premi vinti e otto volte sul podio. Ora non vedo l'ora di partecipare all'MXoN".

Per inciso, Everts gareggerà per il Belgio nella classe Open al Motocross delle Nazioni di Ernee in sella a una KTM 450cc.

Risultato MX2, Matterley Basin, 24 settembre 2023

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6° Liam Everts (B), KTM, 7-5

7° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8° Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9° Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12° Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15° Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16° Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17° Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18° Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19° Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20° Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Classifica finale del Campionato del Mondo MX2 2023 dopo 19 prove:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 826 punti.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 759 punti

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4° Liam Everts (B), KTM, 734

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7° Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394