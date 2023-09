Liam Everts (KTM) depois do 4º lugar: sentimentos mistos

O piloto de motocross da Red Bull KTM, Liam Everts, teve de assistir aos seus rivais a conquistarem os restantes dois lugares do pódio na classificação final do Campeonato do Mundo de MX2 em Matterley Basin, no Reino Unido.

Liam Everts terminou a sua primeira temporada no Campeonato do Mundo de Motocross na classe MX2 como piloto de fábrica da equipa Red Bull KTM num bom quarto lugar. Mas mais teria sido possível para o belga. Simon Längenfelder, Jago Geerts e Everts estavam apenas separados por quatro pontos antes da final em Matterely Basin, pelo que a luta pelo título de vice-campeão estava em aberto.

Liam Everts, no entanto, não se deu bem na pista rápida com relativamente poucos traçados diferentes, nunca esteve no top-5 nas sessões de treinos. O belga de 19 anos já perdeu pontos para os seus rivais na corrida de qualificação e terminou em 7º e 5º no domingo, o que foi muito pouco para intervir na luta pelo pódio.

A culpa, no entanto, foi na realidade das sequelas da queda feia sofrida uma semana antes na corrida 2 em Maggiora, quando Everts viu o guiador da sua moto embater na parte superior do seu corpo e o zero resultante. Everts também tinha sofrido algumas nódoas negras dolorosas.

Assim, Matterely tornou-se uma tarefa gigantesca. "Foi um fim de semana difícil para mim em geral", confirmou o filho do campeão recordista Stefan Everts (51). "Consegui melhorar um pouco em cada sessão, o que foi positivo. Terminar a primeira corrida apenas em sétimo não foi bom, não há mais nada a dizer sobre isso."

"Foi bom ter conseguido fazer o holeshot na segunda corrida. Consegui lutar na frente durante algumas voltas e acabei em quinto. Agora tenho sentimentos contraditórios em relação ao final de 2023. Mas, no geral, foi uma grande época, com três vitórias em Grandes Prémios e oito subidas ao pódio. Agora estou ansioso pelo MXoN".

A propósito, Everts vai competir pela Bélgica na classe Open no Motocross das Nações em Ernee com uma KTM de 450cc.

Resultado MX2, Matterley Basin, 24 de setembro de 2023

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6º Liam Everts (B), KTM, 7-5

7º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9º Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12º Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14º Jack Chambers (EUA), Kawasaki, 16-11

15º Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16º Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17º Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18º Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19º Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

Classificação final do Campeonato do Mundo de MX2 2023 após 19 rondas:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 pontos.

2.º Jago Geerts (B), Yamaha, 759 pontos

3.º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4º Liam Everts (B), KTM, 734 pontos

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394