TM torna nel Campionato del Mondo MX2 nel 2024 con Yago Martinez

L'ultima apparizione in fabbrica del costruttore italiano di moto TM risale al 2018. Il 7 ottobre 2018, l'allora pilota ufficiale Max Nagl ha partecipato al Motocross delleNazioni a RedBud (USA) e si è classificato all'11° e al 6° posto nella classe OPEN. Dopo di allora, è calato il silenzio intorno agli italiani.

6 anni dopo il loro ritiro, TM sta progettando un ritorno nel paddock del Campionato del Mondo l'anno prossimo e questa volta nel Campionato del Mondo MX2. Lo spagnolo Yago Martinez è stato ingaggiato come pilota. In sella alla TM con la denominazione un po' speciale TM MX 250 ES Fi 4T, Yago dovrebbe partecipare al Campionato del Mondo MX2, al Campionato Italiano MX e all'Italian Pro Prestige Elite Series.

"Siamo molto contenti di partecipare di nuovo al Campionato del Mondo di Motocross", ha dichiarato il responsabile di TM Moto Racing Massimiliano Constantini, "Non partecipavamo al Campionato del Mondo di Motocrossdal 2018. È un grande passo per un'azienda piccola come TM. Siamo felici di aver ingaggiato Yago, un buon pilota. Crediamo nel suo potenziale. Ha avuto un periodo sfortunato e ora sta tornando al suo livello normale. Non vediamo l'ora di vedere quanto sia competitiva la nostra moto. Oltre al Campionato del Mondo MX2, parteciperemo anche all'EMX125e annunceremo a breve un pilota".