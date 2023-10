A TM regressa ao Campeonato do Mundo de MX2 em 2024 com Yago Martinez

No próximo ano, a TM regressará ao Campeonato do Mundo com o piloto espanhol de MX2 Yago Martinez. Está também planeada uma participação na EMX125. O piloto EMX ainda não foi anunciado.

A última aparição de fábrica do fabricante italiano de motocicletas TM foi em 2018. Em 7 de outubro de 2018, o então piloto de fábrica Max Nagl competiu no Motocross dasNações em RedBud (EUA) e terminou em 11º e 6º na classe OPEN. Depois disso, ficou quieto em torno dos italianos.

6 anos após a sua retirada, a TM está a planear um regresso ao paddock do Campeonato do Mundo no próximo ano e desta vez no Campeonato do Mundo de MX2. O espanhol Yago Martinez foi contratado como piloto. Pilotando a TM com a designação algo especial TM MX 250 ES Fi 4T, Yago deverá competir no Campeonato do Mundo de MX2, bem como no Campeonato Italiano de MX e na Pro Prestige Elite Series italiana.

"Estamos muito felizes por voltar a participar no Campeonato do Mundo de Motocross", disse o Diretor da TM Moto Racing, Massimiliano Constantini, "Não participamos no Campeonato do Mundo de Motocrossdesde 2018. É um grande passo para uma empresa tão pequena como a TM. Estamos felizes por ter assinado com Yago, um bom piloto. Acreditamos no seu potencial. Ele passou por um período infeliz e agora está a voltar ao seu nível normal. Estamos muito entusiasmados por ver como a nossa mota é competitiva. Para além do Campeonato do Mundo de MX2, vamos também participar naEMX125e anunciaremos um piloto em breve."